曬太陽臉紅癢、痘痘冒不停！恐是「玫瑰斑」　女比男多3倍

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而在女男比例上則有所差異，目前統計女：男約為3：1，女性比例高過於男性3倍之多，醫師進一步解釋，女性較多的原因包含先天的基因或是體質造成，後天外在因素的刺激，像是日曬、過度清潔、保養品與彩妝品使用有關，如果還有其他誘發因子，像是吃辛辣刺激性的食物、飲酒、喝熱飲，處於悶熱的環境或是泡湯、三溫暖都有可能讓皮膚狀況惡化。
■玫瑰斑臨床上主要分成4種類型：
1、「干」字型泛紅：在中臉突出部位，額頭、鼻子、臉頰和下巴，呈現「干」字型的短暫泛紅以及持續泛紅的狀況，可以同時伴隨血管擴張發生，被稱之為「紅斑血管擴張型」。
2、中臉丘疹或膿皰：在中臉突出部位出現持續泛紅，並合併發生丘疹與膿皰，屬於丘疹膿皰型。
3、鼻瘤型：主要在鼻部產生不規則結節、皮膚增厚與變大，也可以發生在下巴與額頭等其他部位。
4、眼部視力模糊：眼睛產生異物感、灼熱或刺痛感、癢感、對光線敏感、視力模糊、鞏膜產生血管擴張、眼瞼緣產生血管擴張與眼周水腫等。
此外，真心皮膚科診所周宛儀院長提醒，門診經驗顯示大約八到九成的玫瑰斑患者，都有臉上蠕形蟎蟲超標的狀況，目前第一線治療以口服與外用藥物為主，如果蠕形蟎蟲超標，可用藥膏治療，正確使用可以大幅改善丘疹膿皰、臉頰泛紅以及搔癢感，進而提升患者生活品質。
同時儘量減少各種內外在誘因，選擇溫和單純的保養品、減少角質層（皮膚障壁）受損、避免過度醫美處理或護膚程序，也可以大大減少玫瑰斑誘發的機會。醫師也提到心情也會影響皮膚狀況，要學會調整心態、放鬆心情、正念面對、好好吃、好好睡、好好過生活。