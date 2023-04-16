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曬太陽臉紅癢、痘痘冒不停！恐是「玫瑰斑」　女比男多3倍

▲根據皮膚科統計，容易出現玫瑰斑（酒糟皮膚炎）的女性多過於男性，除了先天基因，後天過度清潔、保養、化妝也有關。（圖／Shutterstock）
▲根據皮膚科統計，容易出現玫瑰斑（酒糟皮膚炎）的女性多過於男性，除了先天基因，後天過度清潔、保養、化妝也有關。（圖／Shutterstock）

記者周淑萍/綜合報導

有些人一曬太陽，臉部肌膚就會又紅又癢，臉上「干」字型部位，包含額頭、鼻子、兩頰及下巴經常有過敏、長痘痘的情況，這些狀況可能是「玫瑰斑」，又稱酒糟皮膚炎，臺安醫院皮膚科曾德朋主任指出，玫瑰斑是一種慢性皮膚炎，女性大約是男性的3倍，如果皮膚經常出現以下4種情形，可能就要多注意了！

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曾德朋醫師指出，玫瑰斑是一種慢性皮膚炎，在臉部會出現反覆或持續泛紅、發熱、丘疹、膿皰、搔癢、乾粗與血管擴張等症狀。全世界平均的玫瑰斑盛行率約為5.46% ，根據地區與人種不同有所差異，國家之間的盛行比例差異大，約在 1%~22% 之間。

而在女男比例上則有所差異，目前統計女：男約為3：1，女性比例高過於男性3倍之多，醫師進一步解釋，女性較多的原因包含先天的基因或是體質造成，後天外在因素的刺激，像是日曬、過度清潔、保養品與彩妝品使用有關，如果還有其他誘發因子，像是吃辛辣刺激性的食物、飲酒、喝熱飲，處於悶熱的環境或是泡湯、三溫暖都有可能讓皮膚狀況惡化。

■玫瑰斑臨床上主要分成4種類型：

1、「干」字型泛紅：在中臉突出部位，額頭、鼻子、臉頰和下巴，呈現「干」字型的短暫泛紅以及持續泛紅的狀況，可以同時伴隨血管擴張發生，被稱之為「紅斑血管擴張型」。

2、中臉丘疹或膿皰：在中臉突出部位出現持續泛紅，並合併發生丘疹與膿皰，屬於丘疹膿皰型。

3、鼻瘤型：主要在鼻部產生不規則結節、皮膚增厚與變大，也可以發生在下巴與額頭等其他部位。

4、眼部視力模糊：眼睛產生異物感、灼熱或刺痛感、癢感、對光線敏感、視力模糊、鞏膜產生血管擴張、眼瞼緣產生血管擴張與眼周水腫等。

▲玫瑰斑（圖／翻攝皮膚科醫師周宛儀Blog)
▲玫瑰斑臨床上經常出現4種狀況，經常合併產生。（圖／翻攝皮膚科醫師周宛儀Blog)
此外，真心皮膚科診所周宛儀院長提醒，門診經驗顯示大約八到九成的玫瑰斑患者，都有臉上蠕形蟎蟲超標的狀況，目前第一線治療以口服與外用藥物為主，如果蠕形蟎蟲超標，可用藥膏治療，正確使用可以大幅改善丘疹膿皰、臉頰泛紅以及搔癢感，進而提升患者生活品質。

同時儘量減少各種內外在誘因，選擇溫和單純的保養品、減少角質層（皮膚障壁）受損、避免過度醫美處理或護膚程序，也可以大大減少玫瑰斑誘發的機會。醫師也提到心情也會影響皮膚狀況，要學會調整心態、放鬆心情、正念面對、好好吃、好好睡、好好過生活。

▲蠕形蟎蟲超標容易出現的皮膚狀況。(圖／翻攝皮膚科 周宛儀醫師Blog)
▲玫瑰斑有8~9成的患者，臉上的蠕形蟎蟲有超標的情況發現，一旦超標，臉上皮膚就容易出狀況容。(圖／翻攝皮膚科 周宛儀醫師Blog)

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