台灣人出國都去哪？「機票熱搜國家」排行出爐 行家：票價還會降
去年10月台灣國門解封後，悶了兩年的民眾紛紛安排出國遊玩旅程，無論出境和入境人口與前2年相比都大幅成長，對此旅遊網紅「布萊N 機票達人」近日在臉書分享，台灣人「最常搜尋的機票」國家，榜單前兩名毫無意外由日本、韓國拿下，而前10名共有9個亞太國家，歐美僅美國排行在第9。
記者張志浩/綜合報導
布萊N發文表示，「出於好奇，這兩天請台灣最多人用的機票搜尋引擎Skyscanner幫我調從去年10月開國門到現在，國人透過機票搜尋引擎搜尋國家跟地點的大數據」，結果榜單還真的是「毫無驚喜可言」，最熱門國家由日本拿下，後面依序是韓國、泰國、中國、新加坡、越南、菲律賓、馬來西亞、美國、澳洲；最熱門的城市則為、東京、大阪、首爾、曼谷、沖繩、香港、札幌、釜山、新加坡、福岡。
另一名機票達人蓋瑞哥分析，日韓的文化、文字與台灣近似，且相較於泰國、菲律賓等，日韓不需簽證的優勢完全提高國人旅遊意願，第4名的中國推測搜尋者大多為商務人士或探親的民眾，「畢竟中國剛開放，目前觀察下來，民眾到中國遊玩的意願並不是太高」。
歐美部分，蓋瑞哥提及，由於疫情開放後，歐美國家的直航點開放不多，加上台灣人不是很愛轉機、直航點開放少也讓航空公司彼此缺乏競爭，因此票價居高不下，出遊意願也相對降低；此外布萊N貼文也分享，榜單第11名國家為台灣，蓋瑞哥則說，主要應是離島為主，尤其澎湖花火節即將登場，前陣子消息釋出後，許多認為國外機票仍太貴的民眾，就轉往離島先遊玩。
此外，蓋瑞哥指出，現階段國外旅遊的熱度和疫情前相比，大約已經恢復7成，而最熱門的日本機票，其票價本季還有機會下修台幣2000至3000元的幅度，加上歐美直航點未來陸續開放、亞洲國家簽證慢慢取消，預期今年底就有機會完全回歸疫情前的出遊熱度。