NBA／Wiggins季後賽首輪G1復出砍17分 但錯失超前三分球
金州勇士今(16)日在客場對戰沙加緬度國王，球隊前鋒Andrew Wiggins此役回歸，他本場比賽貢獻了17分，但關鍵超前三分球沒能投進，讓球隊最終以123:126輸球，系列賽0-1落後。
記者黃建霖/綜合報導
此役賽前勇士總教練Steve Kerr在受訪時表示，球隊在傷兵回歸後，正逐步調整到最佳狀態，「我們這賽季的訓練營是在海外開啟的，這很不容易，賽程和訓練的時間都很緊繃。賽季初始，我們沒能打下好的基礎，Green和Poole的衝突事件，讓外界將關注焦點都放在了其他事情上，也影響了球隊，今年的開局真的很艱難，客場的表現一直很掙扎。」
「不過好在，最後10場例行賽我們贏下了8場，Payton和Wiggins回歸，我們是衛冕冠軍，我們對自己很有信心，現在我們可能處於賽季最佳的狀態當中。」Kerr如此說道。
而Wiggins今晚替補出賽了28分鐘，16投7中，砍下17分3籃板，防守端還送出4次阻攻，確實做出了不小的貢獻，但他畢竟才剛復出，末節或許是受體能影響，命中率下滑不少。
而在讀秒時刻，勇士本有機會超前，Thompson切入傳給了大空檔的Wiggins，但只可惜他沒能投進，勇士只能被迫犯規，國王靠罰球取得3分領先，Curry追平三分沒進，比賽就此結束。
Kerr賽後則表示，「他表現出色，他能回歸對我們來說很棒。此役上半場他打得很亮眼，但下半場則有些疲憊，這是在意料之中的事。」