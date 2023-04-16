駕駛注意！明起汽油漲0.3元　柴油調降0.2元

台灣中油公司宣布，自明（17）日凌晨零時起，汽油調漲0.3元、柴油調降0.2元，參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升29.8元、95無鉛汽油每公升31.3元、98無鉛汽油每公升33.3元、超級柴油每公升27.6元。本週因雙重平穩機制啟動，汽、柴油各吸收1.2元及2.4元。
記者許若茵／台北報導
台灣中油表示，本週受沙烏地阿拉伯調漲5月銷往亞洲原油官價及石油輸出國組織與夥伴國（OPEC+）採取減產保價策略等因素影響，帶動國際油價上漲。本週浮動油價調整原則調價指標7D3B週均價上漲1.25美元，新臺幣兌美元匯率升值0.008元，國內油價依公式計算漲幅為1.16%。
按浮動油價機制調整原則，中油說明，汽、柴油每公升原應各調漲1.5元及2.2元，為維持價格低於亞洲鄰近國家（日、韓、港、星），汽、柴油各吸收0.8元及2.0元；吸收後95無鉛汽油超出30元，進一步啟動油價平穩措施，第一階段吸收25%調幅後四捨五入，汽、柴油每公升各再吸收0.4元，汽、柴油各共吸收1.2元及2.4元，國內汽油實際價格每公升調漲0.3元、柴油實際調降0.2元。
中油指出，本週依油價公式及政府調降貨物稅（汽、柴油每公升各共2元及1.5元）調整國內油價，並持續以亞洲國家最低價及平穩措施運作，協助穩定國內油價，汽、柴油各需調整1.2元及2.4元均由台灣中油吸收，累計112年至3月底止，台灣中油共吸收約25.94億元。