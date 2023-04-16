NBA／末節接管比賽但功敗垂成　Mitchell：沒時間沮喪

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此役尼克板凳得分以37:15領先對手，Thibodeau認為Josh Hart和Obi Toppin等人發揮出色，同時直言球隊很好的給予Darius Garland施加壓力，雖然在Mitchell這一點上沒能做好限制，但依舊給予球員的發揮肯定。
今天拿到27分的尼克主控Jalen Brunson，在比賽早期出現一些犯規麻煩，但他在比賽後段作出調整，最終帶領球隊取勝。他受訪時說：「很早就面臨犯規問題有點讓人沮喪，但我專注於積極的一面，畢竟在這個比賽你沒時間想這些，我知道屬於自己的時間會到來。此役我們本可以更好的贏下第四節，但這就是一個學習進步的過程。」
對於輸掉比賽，Mitchell賽後受訪時坦言不好受，但也積極地表示：「我可以坐在這邊說很洩氣，但這是季後賽，沒時間沮喪。」至於對末節接管比賽，他則霸氣的表示「這就是我整個職業生涯一直在做的事，只是嘗試去影響比賽，試圖施加影響力、給隊友創造外線機會，這就是我的工作」。
今天騎士的年輕球員們有些怯場，Mitchell也鼓勵隊友向前看，在這幾天好好觀看比賽影片並做出回應，「我們在攻防兩端都要打得更好，這要從我開始，我不能撇除責任。」
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