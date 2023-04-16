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NBA／末節接管比賽但功敗垂成　Mitchell：沒時間沮喪

▲騎士當家球星Donovan Mitchell拿下38分8助攻依然無法拯救球隊。（圖／美聯社／達志影像）
▲騎士當家球星Donovan Mitchell拿下38分8助攻依然無法拯救球隊。（圖／美聯社／達志影像）

記者黃建霖/綜合報導

克里夫蘭騎士今(16)日在主場吞下系列賽首敗，球隊當家球星Donovan Mitchell拿下38分8助攻依然無法拯救球隊，騎士終場以97:101輸給了紐約尼克。賽後Mitchell表示，接管比賽是自己的工作，輸球當然沮喪，但重點是如何做出反彈。

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今天尼克抓下17個進攻籃板，包括關鍵時刻的兩個進攻回合，也是他們最終能拿下勝利的重要因素，尼克總教練Tom Thibodeau對此表示，「這對我們來說很關鍵，對手是一支了不起的球隊，所以我們必須打得比平時要更好才行。」

此役尼克板凳得分以37:15領先對手，Thibodeau認為Josh Hart和Obi Toppin等人發揮出色，同時直言球隊很好的給予Darius Garland施加壓力，雖然在Mitchell這一點上沒能做好限制，但依舊給予球員的發揮肯定。

今天拿到27分的尼克主控Jalen Brunson，在比賽早期出現一些犯規麻煩，但他在比賽後段作出調整，最終帶領球隊取勝。他受訪時說：「很早就面臨犯規問題有點讓人沮喪，但我專注於積極的一面，畢竟在這個比賽你沒時間想這些，我知道屬於自己的時間會到來。此役我們本可以更好的贏下第四節，但這就是一個學習進步的過程。」

對於輸掉比賽，Mitchell賽後受訪時坦言不好受，但也積極地表示：「我可以坐在這邊說很洩氣，但這是季後賽，沒時間沮喪。」至於對末節接管比賽，他則霸氣的表示「這就是我整個職業生涯一直在做的事，只是嘗試去影響比賽，試圖施加影響力、給隊友創造外線機會，這就是我的工作」。

今天騎士的年輕球員們有些怯場，Mitchell也鼓勵隊友向前看，在這幾天好好觀看比賽影片並做出回應，「我們在攻防兩端都要打得更好，這要從我開始，我不能撇除責任。」

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