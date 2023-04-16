氣候局成立暫緩　環保署長張子敬：改以籌備處補充修法人力

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然而環保署表示，目前成立「氣候局」已暫緩，取而代之的是「氣候署籌備處」，正在等行政院核定。
環保署今天舉辦「淨零綠家園．蔬食無痕家庭日」活動，環保署長張子敬接受媒體聯訪時表示，由於「氣候變遷因應法」今年初通過、公告，為了修訂相關子法需要人力，因此先向行政院申請成立氣候局。
張子敬表示，立法院審查環保署的組織法在日前一讀通過，這個會期希望能有機會正式三讀，若能完成修法，環境部、氣候變遷署及資源循環署等都希望一次到位，拚年底成立。
張子敬指出，由於最初氣候法修法結束後不確定環境部審議的期程，因此才先有升格成「局」，未來再銜接成「署」；然而目前環境部組織法審查在本會期看到曙光，為了避免才升格成「局」、年底又要變成「署」，因此暫緩成立氣候局，改用籌備處形式辦理，重新請行政院審核。
張子敬解釋，改用籌備處可避免短期間更動2次，由於現在氣候法子法訂定需要人力，籌備處成立一來能補充人力，另外是專心完成署的籌備工作。
張子敬表示，現在籌備處的程序仍在行政院審核中，但環保署內同步啟動初步作業，若院裡核定就能馬上啟動辦理，作業系統、人力等都需要調整；仍然希望能愈快愈好，目標還是在今年世界地球日（4月22日）能成立。
由於現在廢棄物清理法也正在大修，環保署廢棄物管理處是否有機會比照辦理，也申請成立「資源循環署籌備處」。張子敬認為，氣候署籌備處因為有氣候法修子法的需求，多了很多業務，比較容易得到支持；廢清法修法還沒過，是否會有籌備處要再評估。（編輯：張雅淨）1120416