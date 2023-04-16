不爽女友跟異性聊天！醋男狠砸賓士放炮 囂張完狼狽落網
今（16）日凌晨2時許，新北市泰山區辭修路發生一起感情糾紛，一名24歲的葉姓男子，因不滿31歲的陳男打電話給自己女友聊天，於是夥同31歲黃姓、27歲及28歲2名李姓男子，前往陳男位於泰山的住處談判。談判過程中爆發衝突，陳男拿出攜帶的BB槍射擊之後落跑，葉男遂夥同在場的友人，持棍棒砸毀陳男友人的賓士車，並施放沖天炮示威。警方獲報之後，16日上午循線將葉男等4人逮捕到案，訊後依毀損等罪嫌，函送新北地檢署偵辦。
記者林盈君／綜合報導
據警方調查，葉男不滿陳男與自己女友聊天，因此心生醋意，遂夥同黃男等人找陳男談判。16日清晨，雙方於過程中爆發口角，陳男遂持BB彈玩具槍反擊，並趁隙逃回家中，葉男等人一怒之下，持棍棒砸毀陳男友人的賓士車洩憤，甚至施放沖天炮示威。警方獲報後趕抵時，葉男等人早已落跑，經警方調閱監視器，鎖定葉男等人身分及行蹤，16日上午，被循線一一逮捕，訊後依毀損、恐嚇公眾危安罪嫌移送。
※【NOWnews 今日新聞
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