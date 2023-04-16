明起搭公車捷運免戴口罩！放寬新規6大QA：剩兩場域必須戴

我是廣告 請繼續往下閱讀
指揮中心宣布，明（17）日起放寬戴口罩規定，搭乘大眾運輸工具時由強制戴口罩，改為建議戴口罩，公共運輸指捷運、公車、客運、台鐵、高鐵等，民眾可自主決定是否要戴口罩。
📌Q：娃娃車、校車也能免戴口罩嗎？
校車、幼兒園專車、校園接駁車比照公共運輸，由強制戴口罩改為建議戴口罩，同步明（17）日上路實施。
📌Q：還有哪裡規定一定要戴口罩？
4月17日起，剩「兩大場域」室內空間必須全程戴口罩。
一、醫療照護機構：醫療、醫事、老人福利、長期照顧服務、榮譽國民之家、兒童及少年服務、身心障礙福利機構。
二、救護車。
📌Q：在醫院可以脫口罩吃東西嗎？
在上述「兩大場域」指定場所室內空間，強制全程戴口罩，但在進行飲食、拍照、不適合或無法戴口罩的檢查、治療或活動，可脫下口罩。
📌Ｑ：哪些情況建議最好自主戴口罩？
1、有發燒或呼吸道症狀。
2、年長者或免疫低下者外出時。
3、人潮聚集且無法保持適當距離或通風不良的場合。
4、與年長者或免疫低下者（尤其是未完整接種疫苗者）密切接觸時。
5、搭乘公共運輸交通工具及特定運具（復康巴士、校車、幼兒園專用車、校園接駁車）時。
📌Q：若在規定場所未配戴口罩會有罰則嗎？
若民眾在醫療照護機構與救護車刻意、惡意違反規定未配戴口罩，且不聽勸導，將依照《傳染病防治法》第70條，處以新台幣3000元以上、1萬5000元以下罰鍰，且未改善將按次處罰。