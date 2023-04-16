于美人邀納豆吃飯！「這件事」令她意外 曝背後功臣不只依依
藝人于美人、梁赫群今（16）日出席乾眼症解析論壇，于美人日前邀納豆、依依到家中吃飯，她透露自從納豆倒下後，就沒有再看過對方，稱讚他恢復得很快之外，于美人也透露最意外的就是，該篇貼文竟吸引10多萬人按讚。
記者侯家瑜/台北報導
于美人分享過年後就有打給納豆約吃飯，前一天就問納豆、依依想吃的餐廳，怎料情侶檔竟說想品嘗她的廚藝，「因為我前一天才問，時間有點趕，原本想婉拒，但後來他們說只是想吃一些簡單的家常菜，我就用了幾道。」笑說納豆、依依還把她冷凍的蔥油餅、栗子燒雞也包走，「很開心他們不嫌棄，都吃得很習慣，我知道他現在不吃辣、不喝酒，我每一道菜都有刻意減鹽。」于美人也坦言納豆能恢復不錯、重回主持，都稱得上是奇蹟，談到網友不斷敲碗納豆非娶依依不可，于美人開玩笑說：「要納豆娶依依？那我不知道這對依依來說，是報恩還是報仇？」坦言這背後最大的功臣，除了依依之外，還有2人的父母，「依依的父母過年時，還有到納豆家陪他的父母，人跟人就是這樣，將心比心，依依父母雖然會心疼女兒，但仍知道要支持她。」
事實上，于美人在瑞士讀大學的兒子，患有罕見疾病「非典型虹彩炎自體免疫攻擊」，有一眼是弱視、幾乎全盲，她坦言除了希望兒子能保住另一隻眼睛外，也說：「若他能服兵役最好，因為這代表我的孩子是健康的，我們都應該要練習如何去『接受』。」此外，梁赫群會後也邀于美人一同拍「孔劉照」，于美人笑說：「我現在已經習慣叫他孔劉了，我擔心看到孔劉本人後，會叫他梁赫群。」至於于美人曾考慮加入民眾黨，參戰2024立委，她今天則語帶保留，僅說：「下次會給你們想要的答案。」