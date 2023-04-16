抨馬「一個中國」原則　賴清德：暫時表面的和平是假和平

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賴清德表示，馬英九是走回過去，想要找回「一個中國」原則的一中框架，這條路如果繼續走，未來是終極統一，而蔡總統是在民主道路上自信、勇敢，看見未來走向世界，蔡總統的路才是台灣應該選擇的路，也是台灣應該走的路，繼續壯大民主台灣。
賴清德說，大家可以用民主、和平和繁榮3項標準檢驗哪條路才是正確的路，馬英九所選的路，在民主這條路就被擋下了，只有和民主陣營打拚，民主才有可能繼續深化，民進黨過去為民主打拚，未來要為和平奮鬥，但和平絕對不是接受「一個中國」原則，和平不是靠接受「九二共識、一國兩制」，台灣人民不接受，暫時表面的和平是假和平，不是真和平。
賴清德說，犧牲主權和民主憲政體制，屈從中國不可能得到永續的和平，若與中國簽署協定能得到和平，香港如今不用這麼辛苦，西藏變成什麼情形大家也很清楚，馬英九所走的「一個中國」原則，不是真正能得到和平的路，也不是台灣該選的路，而台灣只有一個目標，就是反侵略、保和平。
至於繁榮的標準，賴清德表示，過去因為中國加入世界貿易組織（WTO）開放市場，在全球供應鏈體制下曾是「世界工廠、世界市場」，但中國千萬不要忘記，最大外資來自台灣，20年、30年來，台灣在中國的投資超過2000億美元，有200萬人為中國拚經濟創造就業機會，台灣對中國社會穩定和經濟發展有非常大的貢獻。
賴清德說，可惜中國不珍惜台灣的善意和這股力量，加上面對美國貿易競爭，如今中國的經濟和過去絕對無法相比，這幾年台商已漸漸離開中國，2011年台商對中國投資146億美元，2021年只剩約50億美元，但同年台商對東南亞、印太地區的投資有52億美元，換句話說，印太地區才是台商現在最主要投資的國家，中國的經貿情形已大大改變。
賴清德說，台灣應該走的路，是不要把所有的雞蛋像過去一樣放在中國，要讓台灣的企業，有機會立足台灣、布局全球、行銷世界。無論是以民主、和平或繁榮的角度，台灣最好的一條路，就是在民主道路上，繼續壯大民主台灣。（編輯：張銘坤）1120416