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NBA／勇士首輪G1慘遭國王翻盤　Kerr賽後總結「2大原因」

▲勇士總教練Steve Kerr對失利做出檢討。（圖／美聯社／達志影像）
▲勇士總教練Steve Kerr對失利做出檢討。（圖／美聯社／達志影像）

記者黃建霖/綜合報導

金州勇士今(16)日以123:126輸給沙加緬度國王，在首輪季後賽G1吞下敗仗，賽後總教練Steve Kerr表示，球隊輸球的主要因素有2個，第一個是被對手抓下了17個進攻籃板，第2是被國王替補得了太多分。

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今晚勇士出手了50次三分、命中了16球，賽後Kerr表示此役確實有一些不理想的出手，但他不認為出手選擇是個問題，「我們總是打得很有侵略性，會有一些快速的出手，這很OK，隊上有很多射手，我相信他們。」

第三節一度領先10分，但最終卻被翻盤，Kerr直言第三節尾聲Curry下場後，被打出高潮是關鍵，而導致這發生的原因是進攻籃板，「國王在那時打得很出色，從進攻籃板中得到一些分數，這真的對我們造成傷害。」

Kerr稱在季後賽要贏球很困難，而當你給對手整場多出8次進攻機會時，結果就直接反應在了比賽上，所以他們最終沒能在客場拿下這一場勝利。

另外一方面，他認為被國王兩名替補球員Malik Monk和Trey Lyles拿到了48分，也是最終失利的一個主要原因。「Malik Monk是個殺手，給他罰了14球對勇士造成了傷害．．．我們不能給Trey Lyles就這樣直接出手空檔三分球，不能就這樣給一個射手投籃。」

De'Aaron Fox在他生涯第一場季後賽，砍下了38分，客場比賽的防守一直是勇士本季無法解決的一個問題，Kerr表示他們有對前者做一些防守上的設定，但當他能投進外線時，一切就會變得很困難。

「Fox發揮出色，他在下半場命中4顆三分，當他可以投進外線時，你知道這會是艱難的一晚，因為他賽季的命中率是32%。但選擇防守策略時，你總要承擔風險。他投進了一些球，要給他肯定。」Kerr如此說道。

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