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天然防蚊液未必好！醫師破迷思：選「這3種」才真有效

▲夏天是蚊子活躍的季節，皮膚科醫師打破防蚊迷思。（示意圖／取自pixabay）
▲夏天是蚊子活躍的季節，皮膚科醫師打破防蚊迷思。（示意圖／取自pixabay）

記者周淑萍/綜合報導

夏天一到蚊子也開始殘暴攻擊，小孩的細皮嫩肉往往一被咬就腫一大包，家長看了好心疼，便展開防蚊大作戰，防蚊液、噴霧、貼片通通來，但哪一款最有效、天然防蚊液比較好？皮膚科醫師周宛儀打破關於防蚊的迷思。

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當幼童被蚊子叮咬後，往往會出現超大腫包，讓家長心疼又頭大，真心皮膚科院長周宛儀解釋，因為小孩免疫反應比大人強烈，所以有時會出現大水泡，隨著年齡增長被叮的次數增加，人體產生免疫耐受性後可能只出現小紅點。

至於該如何和蜂窩性組織炎做區分？周宛儀醫師指出，如果有明顯壓痛，不動也痛、動了更痛，行動受限或輾轉難眠，甚至有發燒，就要小心可能是蜂窩性組織炎，若紅疹是在一天或一夜之內突然發生，是蚊蟲叮咬的反應機率較高。關於如何選擇和正確使用防蚊用品，周宛儀醫師提供以下幾點建議。

▲被蚊蟲叮咬後容易引起的皮膚過敏反應。(圖／翻攝周宛儀醫師Blog)
▲被蚊蟲叮咬後容易引起的皮膚過敏反應。(圖／翻攝周宛儀醫師Blog)
📍別讓「液體電蚊香」伴你入睡
醫師提到，蚊香或液體電蚊香都對呼吸道有刺激性，千萬別在睡覺時讓揮發的除蟲菊精伴入眠，因長時間吸入揮發性除蟲菊精等於接受慢性呼吸中毒療法。建議使用時人要離開，噴完藥關門關窗密閉3小時，結束後開窗通風1小時才進屋內。防蚊片（主成分為美特寧）在較大坪數需使用較多片，且室內使用時需保持通風。

📍「公認確效」防蚊成分台灣有3款
在台灣有較明確管理規範的是DEET敵避、Picaridin派卡瑞丁與IR3535伊默克，醫師提醒，兒童防蚊產品並不需要為了避開DEET及Picaridin等化學成分，而改使用其他精油或植萃產品，反而接觸到更多未知風險的物質。以目前歐美研究共識來說，只要3個月以上嬰兒就可以使用含DEET、Picaridin以及IR3535成分的防蚊產品，只是在濃度上需要比成人使用的來得低一點。

📍天然萃取防蚊效果不明確
坊間有迷思，認為天然防蚊液相較化學合成更好且不傷身？對此，周宛儀醫師解釋，各種精油、植萃或是中草藥萃取的產品，因為實際防蚊效果與持續度較不明確，且個別差異大，目前外用於皮膚上仍屬於化妝品管理，不能宣稱防蚊或減少或防止蚊蟲叮咬之效能。

至於主要含肉桂油、香茅精油、尤加利精油、樟腦、香茅醛與檸檬桉葉油的產品，如果有跟環保署申請核准字號，則可以視為天然物質環境防蟲使用，但不得宣稱減少防止蚊蟲叮咬或防蚊、驅蚊，也不能用在皮膚上。

📍效果不佳的防蚊方式
醫師也直接點名市面上常見但防蚊效果不佳的防蚊用品，包含麻油、沙拉油、驅蚊中藥包、維他命B群，另外，較弱的防蚊方式如防蚊手環、防蚊貼、防蚊扣、驅蚊器，防護的範圍太小，到了戶外被風一吹濃度更低，能夠保護的範圍有限。

草本成分中比較能有效防蚊的檸檬桉醇（para-menthane-diol, PMD）或檸檬桉油（Oil of lemon eucalyptus, OLE）成分，但在與敵避（DEET）或派卡瑞丁（Picaridin）在相同濃度比較下，其實防護的時效較短，若有選用也需頻繁補擦。

▲醫師點名效果較弱，甚至不佳的防蚊方式。(圖／翻攝周宛儀醫師Blog)
▲醫師點名效果較弱，甚至不佳的防蚊方式。(圖／翻攝周宛儀醫師Blog)

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