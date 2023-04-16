謝金燕「自律縮小腹」保持完美體態 曝座右銘：字典裡沒有邋遢
《TVBS看板人物》走出攝影棚，實際走訪人氣爆棚的實境秀《來吧！營業中2》星之沙龍，邀請謝金燕、修杰楷和楊銘威，接受主持人方念華的獨家專訪。謝金燕自曝除睡覺之外，平常24小時都在縮小腹，開玩笑表示：「完美狀態能夠美化市容，在我的字典裡沒有『邋遢』2字，隨時隨地準備好，就是我的座右銘。」而十幾年來選擇性工作的謝金燕，笑喊這次《來吧！營業中2》完全超出她期待的累，不過也希望大家可以多看看謝金燕不同的一面，她就可以放下心裡時刻保持完美的壓力，方念華聽了則笑說：「隱藏式攝影機再加一倍。」
記者侯家瑜/綜合報導
謝金燕出道20年來，首度接下實境節目，她坦言其實是因為王偉忠當初給了她演藝圈的第一份工作，抱著這份感恩情誼，才點頭答應接下《來吧！營業中2》，同時也想要重新挑戰自我，「給自己另一個可能，做不一樣的事情。」
修杰楷表示《來吧！營業中2》每一次的開店都非常緊張，要保持很專業、負責任的形象，不管發生什麼事情都需冷靜以對。而談及對於謝金燕的印象，楊銘威一開始猜想是非常有距離，應該是很冷酷、話很少的，但實際相處後才發現其實蠻常笑，修杰楷在旁認同：「謝金燕帶動我們很多的向心力，看到她如此地投入，也不覺得辛苦。」不過修杰楷、楊銘威接著爆料，有次收工安排在咖啡廳交換禮物，謝金燕卻語出驚人，說她20年來，都沒有去過咖啡廳。更多精彩內容，請鎖定4月16日晚間11點TVBS 56頻道《TVBS看板人物》。