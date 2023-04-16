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明天郵局領6000別白跑！一招記尾數分流　代領必備兩法寶

▲明（17）日開放郵局領6000元，分流規定、代領必備證件一次看。（圖／NOWnews資料圖片）
▲明（17）日開放郵局領6000元，分流規定、代領必備證件一次看。（圖／NOWnews資料圖片）

記者黃韻文/綜合報導

全民共享普發現金再添新管道！明（17）日起正式開放郵局領現金6000元，不少民眾、尤其長輩都在等這天，對於不想操作電腦上網登記，或是嫌ATM領現要按一堆數字鍵的人來說，還是偏好相對簡單的「郵局領現」，只要拿出健保卡就能領到錢，不用擔心過程出錯。《NOWnews》整理最熱門QA，明天到郵局領錢不出包！

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📌「郵局領現」開放領取時間？
明（17）日起至10月31日開放郵局領現，民眾可於郵局營業時間臨櫃領取，全台及離島共計1298間郵局據點。而10月1日至12月31日出生的新生兒，在明年1月31日前都可到郵局領取。
🔎全台郵局營業時間及據點（點此查詢）

📌郵局領錢步驟及分流規定？
當場只要確認領取資格，核對金額無誤就能簽收。首周（4月17日至4月22日）實施分流作業，依「臨櫃領取人」的身分證或居留證尾數。
☑周一、三、五開放尾數單號者（1、3、5、7、9）
☑周二、四、六開放尾數雙號者（2、4、6、8、0）
若臨櫃領取人是65歲以上或身心障礙人士不用分流，優先引導至友善服務窗口。

📌到郵局領6千要準備什麼？
▪本人領取：健保卡（未領有健保卡者，改帶身份證或居留證正本）
▪代領：領取對象的健保卡，以及受託人（到場人）的身分證明文件正本，例如健保卡、身分證或居留證。

📌有方法可以加速辦理嗎？
可在前往郵局前，先下載《行動郵局》APP，除了能查詢最近郵局，並可使用「線上取號」服務，節省到場等號碼牌的時間。
步驟1、據點預約
步驟2、選定郵局
步驟3、選擇儲匯業務取號
步驟4、取號完成

▲下載《行動郵局》APP可線上取號。（圖／財政部）
▲下載《行動郵局》APP可線上取號。（圖／財政部）

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