明天郵局領6000別白跑！一招記尾數分流　代領必備兩法寶

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明（17）日起至10月31日開放郵局領現，民眾可於郵局營業時間臨櫃領取，全台及離島共計1298間郵局據點。而10月1日至12月31日出生的新生兒，在明年1月31日前都可到郵局領取。
🔎全台郵局營業時間及據點（點此查詢）
📌郵局領錢步驟及分流規定？
當場只要確認領取資格，核對金額無誤就能簽收。首周（4月17日至4月22日）實施分流作業，依「臨櫃領取人」的身分證或居留證尾數。
☑周一、三、五開放尾數單號者（1、3、5、7、9）
☑周二、四、六開放尾數雙號者（2、4、6、8、0）
若臨櫃領取人是65歲以上或身心障礙人士不用分流，優先引導至友善服務窗口。
📌到郵局領6千要準備什麼？
▪本人領取：健保卡（未領有健保卡者，改帶身份證或居留證正本）
▪代領：領取對象的健保卡，以及受託人（到場人）的身分證明文件正本，例如健保卡、身分證或居留證。
📌有方法可以加速辦理嗎？
可在前往郵局前，先下載《行動郵局》APP，除了能查詢最近郵局，並可使用「線上取號」服務，節省到場等號碼牌的時間。
步驟1、據點預約
步驟2、選定郵局
步驟3、選擇儲匯業務取號
步驟4、取號完成
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