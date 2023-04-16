找到了！日本黑鷹失聯10天 尋獲機體殘骸與5名隊員
日本陸上自衛隊一架黑鷹直升機在6日時失聯，先前已經找到隊員的頭盔以及部分機體油箱殘骸。最新消息穿出，經過連日下水探測與搜索後，自衛隊的潛水員在海底發現失事黑鷹的主要機體殘骸及5名隊員的身影。
國際中心徐筱晴／綜合報導
根據《NHK》報導，日本陸上自衛隊一架UH-60JA黑鷹直升機於6日在沖繩縣宮古島附近失聯，機上載有10人，包括師團長中將坂本雄一，以及4名校級軍官。目前尚無法確認具體失事原因，但先前曾傳出，黑鷹在失聯前曾飛魚最低高度。
日本防衛省消息指出，本月13日在直升機訊號最終消失地點東北4公里處海域，已經疑似探測到機身與數名失蹤人員。
陸上自衛隊表示，今（16）日上午8時30分左右開潛水作業後，在伊良部島北部、106公尺深的海中發現損壞的一部份黑鷹機體。另外也發現了5名隊員的身影，目前自衛隊正在進行後續救助打撈工作。
值得注意的是，日本媒體大多沒有直接表明5名隊員的生死狀態，有日本網友指出，因為未經醫師診斷死亡，日本媒體不能擅自宣告死亡。而日本媒體在進行報導時，都是使用「発見」一詞，而不是「保護」，再加上尋獲的地點，5名隊員恐怕凶多吉少。