日本二線城市招手　台灣虎航復飛佐賀

我是廣告 請繼續往下閱讀
瞄準台灣人哈日旅遊，佐賀縣政府推動國際航線復航，4月2日迎接台灣虎航滿載乘客降落；不少台灣旅行業者踩線規劃行程，其中易飛網祭出名字有「佐賀」的機票促銷炒熱話題，成功分流一部分的台灣旅客，預約名單排到5月之後。
根據佐賀縣觀光聯盟統計，在2017至2019年期間，投宿佐賀的外國觀光客每年約有36萬到近40萬人次，來自台灣者就佔了7萬到8萬人，僅次於韓國、多於中國；然而COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情一來，2020年國際航班停擺，境外旅客歸零。
佐賀機場規模比台北松山機場小，目前只復航一家外籍航空。佐賀機場人員說明，台灣虎航4月2日率先復飛桃園-佐賀，至於中國的春秋航空、韓國德威航空（T'way Airlines）要到暑期或更晚才會回歸。
為了慶祝台灣佐賀直飛航線重啟，4月30日為止，台灣旅客入境時會收到佐賀縣贈送的紀念品，包括入境及出境時各可獲得1000日圓的優惠券，可在機場7家商店購買伴手禮，使用期限到明年2月底。
佐賀機場右手邊步行3分鐘即見租車中心，租車行情一般是每天5000到7000日圓。機場及車行人員另透露，到明年初，租車第1天優惠1000日圓很划算，只是目前無法網上預約，台灣旅客如果有住日本的親友，可以提前至少1天代為打電話預約，節省國際電話費。
需要注意的是，有台灣旅客反映，即使出發前依規定在Visit Japan Web網頁線上辦理日本快速通關、入境檢查及檢疫準備，也在手機儲存審查通過的頁面備查，到達佐賀機場仍可能會被要求填寫紙本資料，排隊時間大約30分鐘或稍長。
目前台灣虎航16條日本航線，只剩函館、旭川、小松、花卷（預計5月10日復航）尚未復航，佐賀航線是九州除福岡以外，第2個開通的定期直飛航點。（編輯：唐聲揚）1120416