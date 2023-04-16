不只大佳河濱公園！「5大自行車道」攻略：單車路線超放鬆

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從左岸的林安泰疏散門進入河濱自行車道，可以看見記錄著基隆河緣起、整治故事的解說牌。途經大佳河濱公園，放眼望去盡是綠野草皮，地標「希望之泉」的噴泉設計，高達25層樓高的扇形噴泉水幕，相當吸睛，被網友稱為是「噴泉界的台北101」。
🚴淡水河河濱自行車道（約19.6公里）
周邊著名的文化觀光景點，包括迪化街、霞海城隍廟、林柳新紀念偶戲博物館、酒泉街方向的臺北孔廟、保安宮；沿途景觀包括大稻埕碼頭咖啡廣場、唐山帆船造景、碼頭拱橋、淡水河遠眺等，還可結合藍色公路航線，帶著自行車一起前進關渡碼頭，甚至淡水漁人碼頭、八里左岸。
🚴景美溪河濱自行車道（約15.2公里）
沿線有動物園、政大球場及青草綠茵，週邊景觀相當豐富，此外，道南河濱公園內還設有多元運動場所，如籃球場、溜冰場、羽球場等，是一個充滿活力的自行車道。
🚴新店溪河濱自行車道（約9.2公里）
新店溪的沿岸景色，充滿「城市中的綠地」的感覺，這一長串的河濱公園，穿過了板橋、中永和、新店，在每年的10月到隔年3月，更可以欣賞遠道而來的嬌客：雁鴨及保育侯鳥。
🚴雙溪河濱自行車道（約7.9公里）
景色優美的雙溪河畔，引領平日生活繁忙的都市人，找到一條解放疲憊身心的綠色隧道。由雙溪左岸可再銜接百齡橋右岸自行車道，一路踏騎到承德橋下，順路造訪臺北市最後的舢舨碼頭「三腳渡」。