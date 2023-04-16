專訪／《模仿犯》邱偲琹「被剪片段」太殘忍！狠拔腳趾斷甲痛到底

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邱偲琹揭祕劇中的反派組織是借電視台的地下室實景拍攝，「七仙女」輪流進去跟索多瑪F4對戲，邱偲琹排在陸夏（飾江雨萍）、李亦捷（飾秦怡君）後面，「我在外面一直聽到她們的慘叫聲，那個氛圍好像鬼屋，一進去就感受到陰森森的。」
邱偲琹拍戲事前要花2個小時化妝，呈現被囚多日髒兮兮的樣子，回家才能仔細卸掉污黑的碳煤跟煙塵，還會發現身上多出莫名其妙的傷，她回憶：「我有場戲拍到腳趾甲斷掉，但是那時候沒拍完得繼續拍，簡單塗藥就去拍了，回家腳趾甲都刺進去了，我自己剪掉，有種『一次痛到底吧』的感覺。」
提到誰是最可怕的反派？邱偲琹表示因為與范少勳多年前一起上過表演課，算是舊識，並不覺得他很可怕，反而是姚淳耀在片場變一個人，陰沉的樣子比較讓人畏懼，有一場戲是邱偲琹獲救後，姚淳耀跑到醫院恐嚇她，邱偲琹說：「因為我在現場喜歡觀察人，他在培養情緒的當下很有魅力，中場休息的時候，他還是得在情緒裡面，講話還是有『陳和平』的感覺，我有點變小迷妹。」被問到是不是患斯德哥爾摩症候群？邱偲琹大笑說才沒有！
而與庹宗華在病床前和解的戲，邱偲琹也很難忘：「我是比較敏感的人，我看到庹哥慈父的臉就哭了，我就覺得我怎麼那麼不孝？對爸爸教育你的心情，多了一份理解。」她透露自己拍哭戲不難，因為本身對情緒感受很敏感，有時候對手一個眼神或擁抱就能觸動她，前輩江祖平還教過她哭戲的技巧，「眼淚集中不要眨眼，醞釀到最後一刻才掉。」不過怎麼抓時間是訣竅，邱偲琹俏皮藏私，只透露練就對了。
化妝：YiLi CHEN
髮型：Toby
服裝：self-portrait
飾品：Les Néréides、惇聚國際（Tun Group）
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