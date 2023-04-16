李坤城頭七「臉書突PO文」！透露海葬經緯度　安息地點曝光

專訪／《模仿犯》邱偲琹「被剪片段」太殘忍！狠拔腳趾斷甲痛到底

▲邱偲琹拍《模仿犯》腳趾甲斷裂，與范少勳性侵戲被剪掉。（圖／記者葉政勳攝）
▲邱偲琹拍《模仿犯》腳趾甲斷裂，與范少勳性侵戲被剪掉。（圖／記者葉政勳攝）

記者羅凌筠/台北報導

Netflix懸疑影集《模仿犯》的被害者個個漂亮，戲外組成「七仙女」，24歲邱偲琹飾演唯一倖存者「彤妹」，與庹宗華詮釋一對從對立到和解的父女，戲分賺人熱淚，邱偲琹接受《NOWnews今日新聞》專訪，揭露「彤妹」在被綁架的過程中，實際上的遭遇更不人道，拍完戲回家她滿身傷，自行剪除斷掉的腳趾甲，「有種『一次痛到底吧』的感覺。」

我是廣告 請繼續往下閱讀
對邱偲琹而言，最難的場次都是在反派組織裡被凌虐的戲，有一幕她被范少勳從浴缸旁拖上鐵台，用鐵鍊綁住她的雙手，掐住她的脖子後開始要性侵，邱偲琹赤腳被拖行，先磨過地上碎磁磚，到了鐵台上要拚命掙脫，用腳瘋狂撞鐵台，腳踝撞得都是瘀青，接著又被范少勳解扣子脫褲，作勢要碰撞的神情嚇到，導演喊停後邱偲琹崩潰大哭，團隊趕緊圍上來遞衛生紙安慰，不過這個片段最後的呈現點到為止，只播到范少勳準備性侵的背影。

▲邱偲琹在《模仿犯》受凌虐，特殊化妝耗時2小時。（圖／記者葉政勳攝）
▲邱偲琹在《模仿犯》受凌虐，特殊化妝耗時2小時。（圖／記者葉政勳攝）
邱偲琹揭祕劇中的反派組織是借電視台的地下室實景拍攝，「七仙女」輪流進去跟索多瑪F4對戲，邱偲琹排在陸夏（飾江雨萍）、李亦捷（飾秦怡君）後面，「我在外面一直聽到她們的慘叫聲，那個氛圍好像鬼屋，一進去就感受到陰森森的。」

邱偲琹拍戲事前要花2個小時化妝，呈現被囚多日髒兮兮的樣子，回家才能仔細卸掉污黑的碳煤跟煙塵，還會發現身上多出莫名其妙的傷，她回憶：「我有場戲拍到腳趾甲斷掉，但是那時候沒拍完得繼續拍，簡單塗藥就去拍了，回家腳趾甲都刺進去了，我自己剪掉，有種『一次痛到底吧』的感覺。」

▲邱偲琹不怕拍哭戲，被《模仿犯》庹宗華眼神感動落淚。（圖／記者葉政勳攝）
▲邱偲琹不怕拍哭戲，被《模仿犯》庹宗華眼神感動落淚。（圖／記者葉政勳攝）
提到誰是最可怕的反派？邱偲琹表示因為與范少勳多年前一起上過表演課，算是舊識，並不覺得他很可怕，反而是姚淳耀在片場變一個人，陰沉的樣子比較讓人畏懼，有一場戲是邱偲琹獲救後，姚淳耀跑到醫院恐嚇她，邱偲琹說：「因為我在現場喜歡觀察人，他在培養情緒的當下很有魅力，中場休息的時候，他還是得在情緒裡面，講話還是有『陳和平』的感覺，我有點變小迷妹。」被問到是不是患斯德哥爾摩症候群？邱偲琹大笑說才沒有！

▲庹宗華（右）在《模仿犯》中與邱偲琹（左），有動人的親情橋段。（圖／Netflix提供）
▲庹宗華（右）在《模仿犯》中與邱偲琹（左），有動人的親情橋段。（圖／Netflix提供）
而與庹宗華在病床前和解的戲，邱偲琹也很難忘：「我是比較敏感的人，我看到庹哥慈父的臉就哭了，我就覺得我怎麼那麼不孝？對爸爸教育你的心情，多了一份理解。」她透露自己拍哭戲不難，因為本身對情緒感受很敏感，有時候對手一個眼神或擁抱就能觸動她，前輩江祖平還教過她哭戲的技巧，「眼淚集中不要眨眼，醞釀到最後一刻才掉。」不過怎麼抓時間是訣竅，邱偲琹俏皮藏私，只透露練就對了。

化妝：YiLi CHEN
髮型：Toby
服裝：self-portrait
飾品：Les Néréides、惇聚國際（Tun Group）

※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
 

《模仿犯》柯佳嬿「被剪戲」曝光　氣喊凶手：壞到無法無天

《模仿犯》全球第二！Netflix「非英語系榜單」僅次1神劇

《模仿犯》姚淳耀「變態戲」被剪掉　送暖江宜蓉：表現好

雷／吳慷仁看《模仿犯》劇本快哭了　全劇12人狂領便當

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀