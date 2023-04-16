庫克超越賈伯斯了！任職4250天 成為蘋果任期最久執行長
賈伯斯(Steve Jobs)不再是蘋果任期最久的執行長了！這項紀錄將讓現任執行長庫克(Tim Cook)給超越了，根據外媒cult of mac網站報導，截至2023/4/14，庫克已經任職長達4250天，超越賈伯斯的4249天，但如果把賈伯斯擔任臨時執行長的時間算進去的話，庫克要到2025年10月才能正式成為繼任最久蘋果執行長。
記者周淑萍/綜合報導
蘋果的靈魂人物賈伯斯，在2011年10月因病去世，在同年8月蘋果執行長的重責大任就交給了庫克，有外媒統計兩者擔任蘋果執行長的時間，賈伯斯在2000年開始一直到2011年8月被正式任名為執行長，共計擔任4249天；繼任的庫克則於2011年8月接管至今，從2023年4月14日已經擔任長達4250天， 超越了原本任期最長的賈伯斯。但若是把賈伯斯1997年7月~2000年的「臨時執行長」時間算進去，庫克想要超越就需到2025年10月才能打破紀錄。
兩位都擁有超過10年掌管蘋果的經歷，也都開創了不同格局。賈伯斯幾乎能和蘋果劃上等號，發表了iPhone改變整個手機產業，也開創了iPad平板電腦世界，讓原本瀕臨破產的蘋果成功扭轉，一舉成為科技霸主，加上賈伯斯大膽充滿創意的設計，讓果粉對於發表會總是充滿期待。
而庫克發揮優異的商業統籌能力，更加靠攏市場，推出了大螢幕手機成功奏效，讓銷量再翻上一波高峰，同時AirPods真無線藍牙耳機改寫了藍牙耳機市場，即便賈伯斯後的蘋果總被認為少了大膽的創新，但憑藉著更貼近市場需求的產品，依舊將蘋果市值再推到新高。