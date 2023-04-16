市場期待轉佳　台股周線翻紅力甩連二黑

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安聯投信台股團隊表示，由於廠商上半年積極去庫存，在經過庫存調整後，下半年傳統旺季需求可期，預期產品推出可望順利帶動規格提升機會。包括：AI人工智慧、資料中心、電動車、高速傳輸及環保能源等產業大趨勢，都值得留意布局機會。
就產業面，安聯投信台股團隊表示，目前產業狀況出現好轉跡象。一些消費型電子產品如疫情受惠最多的個人電腦、遊戲等相關零組件需求開始見到回溫，手機相關則持續調整中；至於較晚開始調整的伺服器，雖仍在修正，但因目前評價面已處於相對低位、 加上產業成長能見度明確，投資價值亦浮現。
另一方面，安聯投信台股團隊表示，雖然半導體受到地緣政治影響，營運成本墊高，不過有賴於未來價格有望維持高檔，故料可望支撐獲利；另著眼長期，儘管目前個人電腦和智慧型手機仍是半導體主要應用，但受惠資料中心及人工智慧趨勢的伺服器及車用需求將成為未來成長動能 。
展望後市，安聯投信台股團隊表示，整體來說，2023年台股企業獲利呈現衰退，但下滑幅度逐季縮小，第四季將轉為正成長，應有利於台股走勢正向發展。故在投資建議上，第一季股價強勁上漲後，選股更為重要，建議可利用短期市場調整來建議長期部位，包括AI人工智慧、資料中心、電動車、高速傳輸等。另外就市場在等待接下來重要法說的登場，屆時所釋出的訊息，也可做為進一步檢視第二季是否為基本面的底部。