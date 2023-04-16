金像獎／等了23年！鄭秀文奪影后寶座 上台大哭「緊抱劉德華」
第41屆香港電影金像獎頒獎典禮，今（16）日於香港文化中心大劇院舉行，本屆「最佳女主角」由鄭秀文以《流水落花》榮獲，成功擊敗勁敵《燈火闌珊》張艾嘉、《正義迴廊》蘇玉華、《阿媽有咗第二個》毛舜筠、《窄路微塵》袁澧林。鄭秀文表示：「我想跟天下有夢想的人說，記住我這一刻的畫面，夢想是給永不放棄的人！」
記者黃雅琪/台北－香港連線報導
鄭秀文今日第10度角逐香港金像獎影后，以《流水落花》第3度對上勁敵張艾嘉《燈火闌珊》，最終成功奪下「最佳女主角」大獎。距離西元2000年首度以《孤男寡女》提名「最佳女主角」，時隔23年後，鄭秀文從老搭檔劉德華手中接下獎座，她感動到大哭不已擁抱劉德華。
終於拿下影后寶座的鄭秀文，上台致詞時先向其他4位競爭對手致謝，她坦言：「其實最佳女主角這個獎對我來說像遙不可及，但有時候就只差一步，這麼多年以來，我不是去想什麼時候或怎樣才能得到這個獎，而是去想怎樣才能進步演技，可以有一個蛻變，我想說其實從被人認定我是一個喜劇演員，再轉去做正劇，所花的功夫、走的路很長遇到很多困難，從一路上不被認同，到今天大家看到我演出上的蛻變。」同時鄭秀文也感謝導演以及劇組團隊：「這個獎有你們的共同努力跟付出！」她謝謝坐在電視機前的媽媽和姊姊，還有天上的父親：「我爸爸很喜歡藝術的，我好像圓了他的夢。」