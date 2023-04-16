好天氣剩兩天！週三「雨彈狂轟」熱區出爐 一圖掌握一週天氣
今（16）日各地多雲到晴，氣溫溫暖偏熱，台南甚至標出攝氏37度的高溫，中央氣象局表示，週二（4/18）之前全台都是「暖熱」的天氣型態，週三至週四（4/19至4/20）一切變調，受到鋒面通過影響，幾乎全台都將有降雨的情況，此波春雨可說是入春後水氣最多的兩天，南台灣較吃緊的水庫水情也有望稍微緩解，詳細情況氣象局將持續關注。
記者張志浩/綜合報導
氣象局指出，明（17）日至週二各地多雲到晴，花東、恆春有局部偶雨，西半部山區午後零星雨，南高屏要留意高溫；週三鋒面接近，由於風向轉為西南風，西半部水氣略增，轉有短暫雷雨的天氣，山區也有局部較大雨勢，東半部山區午後有雷雨，背風面東南部要留意焚風造成高溫，注意熱傷害。
氣象局說，週四鋒面通過後，西半部、東北部易有雷雨，花東有局部雷雨，在週三和週四鋒面接近並通過的過程，部分區域容易有瞬間大雨、雷擊或強陣風等劇烈天氣，這段時間若有安排前往山區、溪河岸邊等活動，務必要注意天氣的變化；此外，山區雖有較大雨勢，但是針對鋒面結構及位置的預報仍持續調整，也不排除西半部部分平地也有比較明顯的雨勢出現，請留意最新氣象資訊。
週五至週六（4/21至4/22）鋒面影響結束，東北季風稍增強，迎風面北、東地區有局部雨，但華南水氣稍多，中南部山區仍偶有雨，其它地區則雲量多，氣象局強調，若屆時華南的水氣比預期多，中南部平地不排除天氣會更不穩定，降雨的機率會再提高，下週日（4/23）氣溫回升，天氣晴到多雲，山區注意午後陣雨。