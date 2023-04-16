大元不要看！鼓鼓海邊激吻宋芸樺 羞曝「沒反應過來」
鼓鼓呂思緯日前大膽認愛大元，近來推出情歌〈當我變成我們〉，該曲描寫10年情感的真摯歌曲，寫出對於歌迷、家人、朋友最長情告白感動人心，在MV中鼓鼓飾演一位衝浪好手，因為一個意外，失去了人生目標，直到遇見了宋芸樺才發生轉變，而在MV裡，鼓鼓還與宋芸樺上演甜蜜吻戲。
記者吳雨婕/綜合報導
〈當我變成我們〉MV出動擅長說故事的導演陳玉珊執導、新生代女神宋芸樺主演，兩位大咖助陣，讓首次演戲的鼓鼓倍感壓力，就怕拖累進度，鼓鼓說：「導演給我了電影看《熟男型不型》做功課，他應該想要叫我學男生很有自信的感覺，但現場碰到人時可能只剩六分力。」
在劇中飾演衝浪好手的鼓鼓，難不倒愛衝浪的他，但為了讓鏡頭補捉不同鏡位，鼓鼓衝了三個小時，彌補了製作期的衝浪癮，而真正難倒鼓鼓的是挑戰演技，而且還有兩個重頭戲－吻戲以及哭戲，鼓鼓感謝宋芸樺帶戲，讓他能很快進入狀況，親完害羞地說：「我還沒反應過來！」雖然兩人吻得深情，但當天拍攝才12度，加上劇中設定季節為夏天，穿著短袖的兩人冷到發抖，宋芸樺說：「以前我對鼓鼓印象酷酷的、帥帥的，但今天發現他很溫暖，當天拍攝真的很冷，每一次導演一喊卡，鼓鼓都遞暖暖包和外套給我。」