《角頭》殺青酒辦桌！找電子花車助陣 蔡振南、高捷獻「聲」
《角頭影集》歷經138天的拍攝，於昨（15）日晚間舉辦殺青酒。這次《角頭影集》打出「全台最壞影集」名號，殺青酒也以本土味十足的流水席形式進行，殺青酒現場除了好吃的辦桌菜，還請來電子花車助陣，高捷一時興起，拉著蔡振南上台點唱經典歌曲《空笑夢》，原來這首歌當初的MV男主角就是高捷，兩人多年後再次合作情誼依舊，演唱默契十足，下台後蔡振南開玩笑地說：「都是被高捷騙上台的啦！」
記者羅凌筠/綜合報導
這次的《角頭影集》仍然按照角頭系列IP慣例，為影集量身定做歌曲，在殺青酒現場首次曝光由謝偉忠作詞、黃綻默作曲、蔡振南演唱的《無償》。蔡振南還分享這首歌高低差16度，當初一看到想說「這個要怎麼唱啊」，後來發現高音沒問題，但低音尤其難唱，所以到錄音室還特別升了半key來唱。《無償》無論是歌詞或旋律都充滿氛圍和韻味，蔡振南也表示這是一首「靈魂的歌」，另外後面也會有其他專屬《角頭影集》的訂製歌曲，請大家後續拭目以待。
《角頭影集》歷經4個多月的拍攝順利殺青，這次超過40位的演員陣容，創造史上難得一見的華麗卡司。監製張威縯表示感謝所有幫助過《角頭影集》的每一位幕前幕後人員，也期待透過這次的作品可以讓所有演員被看到。
殺青酒現場席開38桌，由高捷、蔡振南、喜翔、龍天翔、崔浩然等重量級大哥領軍，王識賢、夏靖庭、尹昭德、伊正、李銘忠、王自強、鄭人碩、黃騰浩、王陽明、黃尚禾、唐振剛、張再興、吳震亞、古斌、懷秋、曾珮瑜、陸明君、黃鐙輝、瑞瑪席丹、是元介、白吉勝、陳萬號、王宣、林真亦、瑭霏、孫國豪、草爺、隆宸翰、林道禹、潘俊佳、吳長愷、李泓霆、張曦帆、邱永騰等近40位演員一同開心出席，場面盛大熱鬧。