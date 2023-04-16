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總統府前為員工專屬停車場　陳水扁：停車最貴的地方「真奢侈」

▲總統府前用作員工專屬停車場，陳水扁：真奢侈 （圖／新頭殼）
▲總統府前用作員工專屬停車場，陳水扁：真奢侈 （圖／新頭殼）

Newtalk新聞

總統府前南北廣場做為員工專屬停車場，總統府也反對開放給市民使用。前總統陳水扁今（16）日表示，這是全世界停車最貴的地方，真奢侈。而行政院政務委員張景森也說，「現在在那裡停車很可惜」、「在總統府門口停車」。

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立法院司法及法制委員會2017年審查總統府今年度預算時做出決議，認為總統府前的南北廣場長期免費提供員工停車數量達到130多輛，但未開放一般民眾停車，總統府不應以該廣場並非停車場為託辭，獨厚員工停車，要求總統府研議相關解決之道。不過，總統府卻回文以總統府維安為由，並稱每個停車費每月已收3百元等理由，拒絕開放。

行政院政務委員張景森今日接受前總統陳水扁的微微笑廣播網「有夢上水」廣播節目訪問，並提到當年總統府空間解嚴等議題。

當年曾就讀建國中學的張景森提到，總統府前廣場是一個很大的公共空間，還可以舉行三軍球賽。但後來有次美國新聞雜誌報導時刊出一張有人騎腳踏車經過照片，令當時總統府覺得這好像北京的天安門，就開始禁止腳踏車、機車經過。當時他讀建中，騎腳踏車經過總統府前都被攔下來，心情就不好，後來陳水扁當台北市長，要推動空間解嚴，因此展開徵圖，市民提出很多非常有趣想法。總統府前面也可以騎機車、腳踏車。不過，當時他是北市政府都無法主導。

陳水扁則說，到他執政，少數執政，象徵性的空間解嚴，也是受到限制。後來開放機車也可已經過重慶南路。但是很可惜，府前廣場的首都核心區現在變得管制更多。

張景森則說，其實改一下就可以。就把南北廣場變成一個廣場，那個大廣場就會很好用。「現在在那裡停車很可惜」。

阿扁則接口連連稱是，「可以是全世界停車最貴的地方，真奢侈。」張景森則說，「在總統府門口停車」。

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