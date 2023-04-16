總統府前為員工專屬停車場　陳水扁：停車最貴的地方「真奢侈」

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行政院政務委員張景森今日接受前總統陳水扁的微微笑廣播網「有夢上水」廣播節目訪問，並提到當年總統府空間解嚴等議題。
當年曾就讀建國中學的張景森提到，總統府前廣場是一個很大的公共空間，還可以舉行三軍球賽。但後來有次美國新聞雜誌報導時刊出一張有人騎腳踏車經過照片，令當時總統府覺得這好像北京的天安門，就開始禁止腳踏車、機車經過。當時他讀建中，騎腳踏車經過總統府前都被攔下來，心情就不好，後來陳水扁當台北市長，要推動空間解嚴，因此展開徵圖，市民提出很多非常有趣想法。總統府前面也可以騎機車、腳踏車。不過，當時他是北市政府都無法主導。
陳水扁則說，到他執政，少數執政，象徵性的空間解嚴，也是受到限制。後來開放機車也可已經過重慶南路。但是很可惜，府前廣場的首都核心區現在變得管制更多。
張景森則說，其實改一下就可以。就把南北廣場變成一個廣場，那個大廣場就會很好用。「現在在那裡停車很可惜」。
阿扁則接口連連稱是，「可以是全世界停車最貴的地方，真奢侈。」張景森則說，「在總統府門口停車」。
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