立委初選電話民調今舉行　費鴻泰喊話徐巧芯：若我贏攜手建設地方

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費鴻泰表示，初選已經到了尾聲，他和國民黨每一位朋友都希望，選戰能夠乾乾淨淨、和和平平落幕，不管誰出線大家就全力支持，並打贏明年1月13日選戰，目的是贏得總統大選、立法院過半，他28年前當議員起就腳踏實地做事，非常希望能繼續為民服務、為地方建設。
針對徐巧芯質疑過去4政績與未來政策沒說清楚，費鴻泰先是笑了一聲後說，他在臉書、黨員登記上實，都講得很清楚，「若細數我個人政績，可能講一天都講不完」。他舉例，捷運信義東延線是他自民國91年當副議長時，就在台北市議會立案，直到民國99年他當立委，當時交通部長毛治國通過130億預算，其中點滴都是他努力成果。
費鴻泰進一步舉例，永春埤濕地公園造價花費20億，是他跟戴錫欽配合當地里長，花了數年的功夫，最後北市府才跟軍方換地，難道這不是政績嗎？至於打弊端部分，他打二次金改，三商銀行、兆豐銀行被財團想要拿去，彰化銀行直到去年底，不斷在財政委員會質詢，現在所有權才屬於財政部。
費鴻泰還說，鐽震案是他一人所揭發，否則現在所有軍火維修生意，都被前總統陳水扁時代的人拿走。他質疑，這些難道不是政績嗎? 報稅歲額試算表一年替政府節省10億，沒有他就不會產生，沒有他也不會有健保卡取代自然人憑證。
費鴻泰強調，他還有很多政見不一一詳列，他的競爭對手講什麼都沒有意見，但若講他沒有政績的話，「不敢說路人皆知，但上上我的臉書都很詳細。」
對於徐巧芯表示對選情有信心，費鴻泰說，「尊重他，但我也很有信心」，他的信心來自選民與里長支持，希望有機會繼續為選民服務。費鴻泰喊話，如果他選贏了，會拜託徐巧芯，攜手來共同建設地方，「如果他選贏，我一定也支持他 。」
費鴻泰也談到，2024要拚立法院過半，國民黨現在只有38席立委，離過半58席至少差20席。他盤點，台北市8席立委現僅有3席、新北市12席現僅有3席、桃園市6席現僅有3席，而基隆還有1席，選戰已到尾聲，他此刻不宜講太多的話，就像他不會分配誰去當不分區、誰去當部長一樣。