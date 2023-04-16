T1／胡瓏貿砍31分寫本季新高　海神第三種子晉級季後賽

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「上週我以團隊為榮，今天團隊無論在外線或籃板都繳出最佳表現，我同樣引 以為傲。」總教練喬伊斯點名胡瓏貿、邱子軒、蘇文儒、余純安、呂威霆以及 亞歷山大攻守兩端表現，是贏球關鍵。
喬伊斯說：「胡瓏貿今天打出季後賽質量，邱子軒、余純安、蘇文儒以及亞歷 山大輪流牽制萊斯，降低他的進攻效率，獻出一場好球。」
海神隊首節飆進 7 記三分球，布銳克曼、波捍能擋拆連線，率海神一度取得 14 分領先，太陽終場前 4 分半一度超前 1 分，呂威霆、蘇文儒適時挺身，把握外 線空檔，攜手亞歷山大、于煥亞回敬 12：3 攻勢，成功射日。
布銳克曼 21 分、13 助攻，于煥亞 14 分，波捍能 17 分、13 籃板，呂威霆 7 分。 胡瓏貿 31 分本季新高 8 記三分球平隊史紀錄 胡瓏貿今日寫下雙喜，單場 8 記三分球，31 分也創本季得分新高。他首節包辦 4 記三分球，全場三分球 10 投 8 中，8 記三分球也追平于煥亞的隊史紀錄。
「我不在乎自己投幾顆三分，得了幾分，空檔就應該要把握住，反而應該看的 是今天沒投進的兩顆三分球應該要投進。」胡瓏貿說：「當然很高興能夠追平 紀錄，希望季後賽有更好的表現。」 身負舊疾，面對晉級季後賽最後一哩路，胡瓏貿賽前告訴自己得忘卻傷痛， 「我要求自己要更專注，遺忘傷痛，做好每天該做的，以職業球員的心態要求 自己，希望能用最好的狀態迎接比賽。」