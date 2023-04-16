張惠妹喉嚨不適！身體狀況曝光「拿命在唱」 預告終場有驚喜
張惠妹（阿妹）從3月31日起一連在高雄巨蛋舉辦10場「aMEI ASMR 世界巡迴演唱會」高雄站，今（16）日是演唱會最終場，阿妹經紀人陳鎮川在開演前接受訪問，提到阿妹的喉嚨狀況。
記者吳雨婕/高雄報導
針對阿妹喉嚨情況，陳鎮川透露阿妹是在11日開始不適，為了減緩喉嚨不舒服，中醫、西醫都試過，努力撐到唱完整場演唱會，「她非常努力把歌唱出來，我前幾天跟她說，如果沒辦法唱〈孤單Tequila〉，就向觀眾揮手，然後走到升降台把她降下去，結果她沒有動，還遠離升降台。」陳鎮川還形容阿妹是「拿命在唱」。前幾天阿妹在演唱會結束後，特別到會場外與歌迷打招呼，陳鎮川直言，這1、2年，阿妹心境比較自在，之前對人沒有安全感。
阿妹這次瘦身成功，陳鎮川提到，阿妹的生活作息沒有太不一樣，只是更重視健康，「她現在早上10點會回我訊息，也可以約中午開會。」在開唱前，有傳出今晚演唱會上會有「驚喜」，陳鎮川回應：「應該是安可吧，不過要看她（阿妹）身體狀況。」但他也說，今天阿妹在彩排時特別興奮，看來粉絲可以期待一下驚喜了。這次結束高雄場演唱會後，巡演將會到海外去，陳鎮川被問到會不會有返場，他表示：「目前沒有規畫。」