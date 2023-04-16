BLACKPINK炸翻Coachella音樂節 粉絲抓「4線索」咬定全體續約YG
南韓女子天團BLACKPINK台灣時間今（16日）中午站上美國科切拉音樂節（Coachella）主舞台演出，成為該音樂節史上第一個受邀擔任領銜嘉賓的亞洲團體，包括Solo橋段在內，4姝一連熱唱18首金曲，而BLINK（粉絲暱稱）發現4條線索，幾乎確定偶像已經與經紀公司YG娛樂續約。
記者楊穎軒／綜合報導
BLACKPINK和YG娛樂的合約於8月8日到期，月初韓媒《Star news》報導，4人正在進行世界巡迴演唱會《Born Pink》，因此與YG娛樂續約的可能性極大，果然，BLACKPINK官方今在粉專公布世巡北美場次，時間就在8月中和8月底，等同證實4人全都會繼續待在老東家。
此外，BLINK發現Jennie、Lisa、Jisoo及Rosé拿的專屬手持麥克風從粉紅色換成黑色、粉紅色拼接，加上演唱的曲子重新編曲，還找來蕾哈娜（Rihanna）超級盃中場秀的編舞老師Kiel Tutin負責Coachella音樂節的舞蹈，因此篤定BLACKPINK全體和YG娛樂已經續約，否則不會在此時間點更換舞碼、編曲和麥克風。