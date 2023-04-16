境外、本地汙染物混合　明空品恐達紅色警戒

昨（15）東北風挾帶境外汙染物移入、今（16）日台灣偏東風，背風面的西半部吹西風，導致汙染物累積，空氣品質不佳，西半部及離島地區為普通到橘色提醒等級，環保署預估，明 （17）日環境風場持續偏弱，中南部地區多為橘色提醒等級，短時間可能達紅色警示等級，且氣象條件造成空品不佳將持續至18日。
記者許若茵／台北報導
環保署指出，昨受東北風挾帶境外汙染物移入影響台灣空氣品質，富貴角小時PM2.5濃度達50微克/立方公尺，今截至15時，以中部、雲嘉南及離島地區受境外移入較為明顯，中國沿海PM2.5小時濃度約40至60微克/立方公尺，西半部白天吹西風，境外汙染物移入及本土汙染物混合，竹苗以北地區PM2.5小時濃度約25至35微克/立方公尺，中南部地區PM2.5小時濃度約30至45微克/立方公尺，中部、雲嘉南及離島地區空氣品質為橘色提醒等級，其他為普通等級。
環保署預估，明日環境風場為持續偏東風，西半部地區風速偏弱，夜間及清晨垂直擴散較差，汙染物易累積於近地面將持續至18日，預計19日起南風增強，擴散條件好轉，空氣品質逐漸改善，為普通至橘色提醒等級。
環保署表示，面對本次空品不良狀況，已持續協調台電及民營燃煤電廠減少燃煤發電，臺中、麥寮、興達及協和等電廠從12日至今日15時，總計已降載電量達4億度，換算硫氧化物減量170公噸，氮氧化物減量142公噸，懸浮微粒減量4公噸，約等於以燃煤機組提供新北市160萬戶23天所需電量造成的排放量。
另外，環保署提到，各地方政府也持續執行各種應變作為，包含執行511家工廠稽查、通知自主管理及配合排放減量，露天燃燒巡查共76次，營建工地加強物料加蓋、灑水等防制揚塵措施共432處，針對主要幹道及車輛密集道路洗掃，餐飲業巡查（含通報）家次510家次，路邊攔檢（查）車輛達5萬輛，並向民眾宣導防護措施等。