PLG／國王大逆轉差一步！林書豪狀態差　鋼鐵人驚險6連勝

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開賽客隊很快打出一波12:4的攻勢，不過國王靠著蘇士軒的活躍，將分數追趕上來，但在那之後張伯維、林書豪和悟空連續4顆三分球命中，瞬間將分數開，首節打完就以31:20領先。
次節鋼鐵人仍然維持著很高的命中率，國王手感不佳，一度單節低到只有1成出頭的投籃命中率，曼尼高氣到丟頭帶，所幸靠簡祐哲上半場終了前的兩次跳投得分，比分才沒被完全拉開，兩節打完主場軍落後到達15分。
易籃再戰後，國王在楊敬敏單節15分的帶領下，逐漸縮小分差，這一段時間聶歐瑪和蘇士軒兩名年輕球員在防守和籃板上的發揮十分不錯，一波24:9的高潮，將比分追平，讓主場球迷陷入沸騰。但這時候林書豪挺身而出，連拿5分，這節結束國王追到69:71。
末節比賽進入到白熱化階段，簡祐哲的三分球讓球隊又追平比分，不過鋼鐵人暫停回來之後立刻打出4:0反擊重新拿回領先。比賽進入最後4分20秒，曼尼高兩罰全中，追平比數。
之後雙方開始在分數上拉鋸，但王律翔和林書豪的2次上籃，讓鋼鐵人領先到5分，接著呂政儒再命中長距離投籃。國王在這一段時間命中率不佳，也無力再組織有效反擊，比賽就此定調。
今天林書豪面對曼尼高的領防，手感不佳，26投6中拿到18分，送出10次助攻，還有9籃板；溫德攻下20分19籃板。國王楊敬敏在林書緯和曼尼高熄火的情況下，得到22分；蘇士軒攻下13分，簡祐哲13分，戴維斯15分。
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