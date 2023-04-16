新台馬輪首航　蔡英文：馬祖鄉親回家更舒適方便

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蔡總統說，「新台馬輪」的加入不僅讓船班調度更有彈性，也讓馬祖鄉親回家的路更舒適、更方便，她肯定所有投入的人員，用最專業、負責態度，讓新台馬輪的建造能如期如質完工，實現所有馬祖鄉親多年來期盼。
總統指出，新台馬輪還肩負往返基隆、馬祖及島際觀光旅遊的重責大任。過去幾年，許多台灣民眾都把馬祖當成國內旅遊首選。在連江縣政府及許多單位，像是文化總會共同努力下，近年來馬祖更展現出新風貌。
蔡總統進一步指出，去年，第一屆「馬祖國際藝術島」活動登場。整個活動橫跨馬祖四鄉五島，讓所有訪客可以一邊參觀展覽，一邊遊玩馬祖。去年有很多朋友都特地到馬祖參加這個活動。今年第二屆也即將在9月開幕。有了新台馬輪，相信會更多人登島，體驗戰地前線文化魅力，也會帶動馬祖觀光、旅遊發展。
對於立法委員陳雪生在致詞時提到，除了這艘之外，他要大聲講，馬祖人還要馬祖大橋，蔡總統說，「這件事不是總統說了算」，需要經行政院專業評估後做出政策決定。
行政院長陳建仁致詞說，購置新台馬輪的11億4000萬元全部由中央補助，政府對馬祖建設不遺餘力，行政院也核定新一期離島建設綜合計畫，總經費63億5000萬元，與地方共同推動146項計畫，讓離島鄉親得到更好的照顧。
交通部航港局長葉協隆於首航典禮中簡報新台馬輪購建計畫，新台馬輪總噸位5341噸，可載運642名旅客，並同時搭載45輛小客車，與4個20呎冷凍櫃，可滿足馬祖鄉親車輛運送、生鮮蔬果載運及郵件託運等需求。
葉協隆說，新台馬輪由連江縣政府委託全港通航業股份有限公司營運，今天啟航後，將先替代台馬輪航行南竿－東引航線，及台馬之星週修時的台馬航線，6月1日將成為台馬航線輸運主力，提供馬祖鄉親更優質海運服務。（編輯：方沛清）1120416