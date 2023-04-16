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新台馬輪首航　蔡英文：馬祖鄉親回家更舒適方便

▲總統蔡英文（右4）16日與總統府秘書長林佳龍（右3）、行政院長陳建仁（左4）、行政院副院長鄭文燦（左3）、交通部長王國材（右2）等人出席在基隆港舉辦的「新台馬輪首航典禮」並剪綵。中央社記者王朝鈺攝 112年4月16日
▲總統蔡英文（右4）16日與總統府秘書長林佳龍（右3）、行政院長陳建仁（左4）、行政院副院長鄭文燦（左3）、交通部長王國材（右2）等人出席在基隆港舉辦的「新台馬輪首航典禮」並剪綵。中央社記者王朝鈺攝 112年4月16日

中央社

（中央社記者王朝鈺基隆16日電）總統蔡英文今天下午出席在基隆港舉辦的「新台馬輪首航典禮」致詞表示，「新台馬輪」讓馬祖鄉親回家的路更舒適方便，也將帶動馬祖觀光旅遊發展。

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蔡總統說，馬祖在國境之北，受到天然地形限制，對外交通運輸也比其他離島更不方便，鄉親非常期盼能多一個選擇，多一條穩定回家的路，這也是執政團隊努力的目標，行政院在2019年核定新台幣11億4000萬元造船經費。

蔡總統說，「新台馬輪」的加入不僅讓船班調度更有彈性，也讓馬祖鄉親回家的路更舒適、更方便，她肯定所有投入的人員，用最專業、負責態度，讓新台馬輪的建造能如期如質完工，實現所有馬祖鄉親多年來期盼。

總統指出，新台馬輪還肩負往返基隆、馬祖及島際觀光旅遊的重責大任。過去幾年，許多台灣民眾都把馬祖當成國內旅遊首選。在連江縣政府及許多單位，像是文化總會共同努力下，近年來馬祖更展現出新風貌。

蔡總統進一步指出，去年，第一屆「馬祖國際藝術島」活動登場。整個活動橫跨馬祖四鄉五島，讓所有訪客可以一邊參觀展覽，一邊遊玩馬祖。去年有很多朋友都特地到馬祖參加這個活動。今年第二屆也即將在9月開幕。有了新台馬輪，相信會更多人登島，體驗戰地前線文化魅力，也會帶動馬祖觀光、旅遊發展。

對於立法委員陳雪生在致詞時提到，除了這艘之外，他要大聲講，馬祖人還要馬祖大橋，蔡總統說，「這件事不是總統說了算」，需要經行政院專業評估後做出政策決定。

行政院長陳建仁致詞說，購置新台馬輪的11億4000萬元全部由中央補助，政府對馬祖建設不遺餘力，行政院也核定新一期離島建設綜合計畫，總經費63億5000萬元，與地方共同推動146項計畫，讓離島鄉親得到更好的照顧。

交通部航港局長葉協隆於首航典禮中簡報新台馬輪購建計畫，新台馬輪總噸位5341噸，可載運642名旅客，並同時搭載45輛小客車，與4個20呎冷凍櫃，可滿足馬祖鄉親車輛運送、生鮮蔬果載運及郵件託運等需求。

葉協隆說，新台馬輪由連江縣政府委託全港通航業股份有限公司營運，今天啟航後，將先替代台馬輪航行南竿－東引航線，及台馬之星週修時的台馬航線，6月1日將成為台馬航線輸運主力，提供馬祖鄉親更優質海運服務。（編輯：方沛清）1120416

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