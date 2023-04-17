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高溫狂飆！助攻腸病毒更活躍　醫示警「3條件」恐大爆發

▲腸病毒疫情升溫！疾管署呼籲要做好個人衛生，平時應以肥皂正確勤洗手。（圖／取自Pexels）
▲腸病毒疫情升溫！疾管署呼籲要做好個人衛生，平時應以肥皂正確勤洗手。（圖／取自Pexels）

記者張志浩/綜合報導

從上週開始，近期台灣的春天溫差大，清晨夜晚稍涼，但白天高溫卻頻頻飄破攝氏30度，甚至有攝氏35以上的極端高溫，對此中山醫學大學附設醫院兒童急診科主任謝宗學提醒，炎熱的天氣象徵喜好高溫的腸病毒更為活躍，門診最近也觀測到這樣的情形，特別提醒民眾，今年有3項不利因素，可能導致腸病毒大爆發。

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謝宗學在臉書粉專「Dr. E 小兒急診室日誌」發文表示，目前腸病毒佔兒科急診來診的比例雖然不高，但上升曲線明顯，雖然還是有許多病毒型腸胃炎和流感，但隨著天氣逐漸炎熱，這些病例將逐漸下降。兩年前的春夏季缺水危機時，還處於高度防疫階段，並沒有影響腸病毒疫情，因為那時幾乎沒有腸病毒病例。今年的情勢完全不同，許多因素加總，可能造就可怕的疫情浪潮。

▲清晨全台冷翻了！最低溫落在台東瑞和來到攝氏7.4度，進入白天回升到攝氏19.2度，天氣風險預估短期內還是會持續發生日夜溫差大情形，請民眾務必當心。（圖／記者張勵德攝）
▲連日的高溫可能讓腸病毒更加活躍，家長們一定要格外注意。（圖／記者張勵德攝）
🟡1、高度防疫後時期
台灣歷經高度防疫3年時期，絕大多數5歲以下孩子免疫系統內沒有腸病毒感染的記憶。

🟡2、解封第一年
全面解封不到一年，許多個人衛生習慣鬆懈的情況下，腸病毒傳染途徑更為通暢。

🟡3、炎熱和缺水
炎熱的天氣加上缺水危機，若開始限水導致無法確實洗手，腸病毒傳播將更為猖獗。

謝宗學強調，以上三點不利因素，現在已經確定出現1和2，至於天氣和缺水的部分，南部已經確定面臨缺水，中部開始有供水壓力，只剩下北部還有餘裕，完美風暴隱然逐漸形成。後續要非常注意腸病毒診斷和重症前驅症狀，一連串加強教育訓練也如火如荼進行，期望可以在最充分的準備下，迎戰腸病毒大軍，畢竟三、四月只是腸病毒疫情的初階段，五、六月份才是高峰，必須提早因應。

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