金像獎／楊紫瓊驚喜現身！親頒新演員獎給《白日青春》10歲林諾
第41屆香港電影金像獎頒獎典禮，今（16）日於香港文化中心大劇院舉行，新科奧斯卡影后楊紫瓊擔任頒獎嘉賓，將「最佳新演員」獎項頒給演出《白日青春》的巴基斯坦裔演員林諾，年僅10歲的林諾也成為首位獲得香港金像獎的「南亞裔演員」，他在台上除了感謝父母親之外，更特別致謝導演劉國瑞和主演黃秋生在片場的指導。
記者黃雅琪/台北－香港連線報導
新科奧斯卡影后楊紫瓊一登台，全場掌聲不斷，她親切的在台上微笑致謝大家：「謝謝金像獎讓我有機會回香港來說謝謝，因為香港一直很愛護我、支持我。」楊紫瓊認為由她頒發「最佳新演員」獎項非常合適，因為她第一個入圍的獎項，就是1986年演出《皇家師姐》的時候，入圍香港金像獎「最佳新演員」。最後楊紫瓊不忘喊話：「如果我們奮鬥、努力、堅持永遠不要放棄，相信自己的夢想，夢想可以實現！」
香港電影金像獎本屆「最佳新演員」獎項，由巴基斯坦裔演員林諾以《白日青春》拿下，成功擊敗其他4位勁敵：柳應廷《阿媽有咗第二個》、周漢寧《燈火闌珊》，以及憑藉演出《闔家辣》、《過時‧過節》2部片入圍的呂爵安。林諾在《白日青春》演出巴基斯坦裔難民「莫青春」，歷經父親車禍身亡、反黑行動險境，最終透過黃秋生飾演的計程車司機「陳白日」逃亡海外。