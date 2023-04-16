PLG／被國王有效限制　林書豪：對自己的表現非常不滿意

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這場比賽林書豪在面對曼尼高主防時，命中率下滑明顯，後者的身材壯碩、橫移速度也快，遇到擋拆總是很積極地繞過掩護，讓林書豪不好突破到深入的位置，防守效果肉眼可見。賽後國王主帥萊恩表示，雖然無法具體的去描述細節，但他確實認為國王是防林書豪防得很棒的隊伍。
這場比賽鋼鐵人最多領先到21分，但下半場被追平，總教練鄭志龍表示，「三天打兩場，球員在體能上承受很大的考驗，也影響了專注力，對於一些球的流動和人的走位，做得比較不好，無法維持領先。被追上時，都是靠轉換快攻止住失血。今天國王出的難題，我們下一場會做出調整。」
而林書豪則是稱讚今天國王的防守很好，「他們是第一名的球隊，雖然沒有牧倫斯，陣容也少了第三名洋將，但就是聯盟第一。當然很高興最終贏球，但我們這場還是有很多地方可以去進步。我自然是非常不滿意自己的表現，不過有時候這就是比賽。」
林書緯今天12投2中，只有6分進帳，兄弟兩人同場發揮都有些受限，林書豪坦言「不知道為什麼跟他們打，就是這樣子，有一點壓力和情緒」。至於弟弟的方面，他則是認為林書緯今天在場上正負值仍然是正的，說明他還是對球隊有正面貢獻。
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