王子邱勝翊衝上台！大摸Ozone佳辰胸肌 脫口「不想合體棒棒堂」
Ozone在北流舉辦一連兩天「One And Only」首場大型售票演唱會，今（16）日是演唱會第二日，驚喜邀請王子邱勝翊擔任嘉賓，讓全場歌迷驚喜不已，王子與Ozone共同演出JPM的經典歌曲〈那不是雪中紅〉，王子還脫口：「不想跟棒棒堂合體，年紀太大！」
記者吳雨婕/綜合報導
當Ozone唱完L.A. Boyz的〈JUMP〉、Energy的〈放手〉和F4的〈流星雨〉後，歌迷以為回憶殺致敬部分結束之際，王子從升降台緩緩升起，與Ozone一起唱跳JPM的代表作〈那不是雪中紅〉。這次的合作也是王子疫情後，睽違已久再次站上大型舞台，他表示能夠受邀參與Ozone的重要盛事，真的非常榮幸，他還在台上摸佳辰的胸肌，引起台下尖叫，他開玩笑說：「我不想再跟什麼棒棒堂合體，年紀太大。」嚇壞六個大男孩。
在個人solo部分，哲言穿上霸氣虎紋西裝，變身戀愛霸總，饒舌熱舞全新創作歌曲〈蒙娜麗莎〉 ；祖安一改往日穩重暖男形象，大跳椅子舞展柔軟腰力；佳辰則是展現龐克搖滾魂，背上化身樂團吉他手主唱，一圓搖滾夢。Ozone兩場演唱會擠爆萬名位粉絲之外，演藝圈前輩、好友也前來支持，今日同門師姐徐若瑄、彭佳慧、節目製作人詹仁雄以及友團U:NUS及小孩等，都到場見證Ozone的重要時刻。值得一提的是，包括昨日到場的VERA、FEniX、AcQUA源少年、土星，加上今日的U:NUS及小孩，連續兩天的演唱會上，選秀節目全團到齊挺Ozone。