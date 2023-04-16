侯友宜遭爆喬初選！藍議員高調力挺 洪申翰：老大犯錯小弟頂罪
新北市長侯友宜爭議連連，媒體人羅友志今（16）日再爆料，2014年時任新北市副市長的侯欲以500 萬資金「喬國民黨內初選」；律師黃帝穎對此表示，若屬實恐涉嫌違反《選罷法》，被處3年以上、10年以下有期徒刑；國民黨新北市議員江怡臻則情義相挺侯友宜，引發論戰。民進黨立委洪申翰晚間對此表示，侯友宜此舉最重恐被判刑10年，但侯友宜有沒有違法，干八竿子打不著關係的江怡臻什麼事？如此只顯得此地無印三百兩，難以想像侯友宜當上一國之首。
記者黃宣尹／台北報導
對於江怡臻力挺侯友宜恐涉嫌違反選罷法，洪申翰表示，「侯市長搓湯圓，關江議員什麼事？」老大犯錯，找個小弟頂罪，果真就是侯團隊的文化嗎？
洪申翰說，羅友志對侯友宜是非常嚴肅的指控。侯友宜現在已不隱藏自己對於總統大位的慾望，但侯現在該做的，應該是好好親自出來說明，甚至跟羅友志對質，自己2014到底有沒有對羅友志提出搓湯圓的主張？因為若當時羅友志同意了，這可是最高可判10年徒刑。
洪申翰說，最詭異的是，侯友宜自己不出來說明，反而是旗下子弟兵江怡臻莫名跳出來力挺，「但侯市長2014有沒有搓湯圓，干江議員屁事」；如果沒有，侯友宜就好好站出來對質釐清，如果有，那就接受法律的檢驗。
洪申翰表示，現在侯友宜硬推一個八竿子打不著關係的子弟兵出來，代替自己的當事長官，以辭議員出來嗆賭，反而顯得更詭異、更滑稽、更此地無銀三百兩，如果坦蕩蕩，為何不自己走正道回應，反而要走這種偏鋒？
洪申翰感嘆，難道侯團隊的文化，就是長官犯錯，就推出一個部屬來當「韭菜」，以維持侯友宜的不沾鍋金身？這種領導風格，如果當上了一國之首，每個人可能都會成為他的「韭菜」。