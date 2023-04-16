張惠妹哽咽安可了！「把歌唱好是我的責任」 全場淚崩陪唱
張惠妹（阿妹）從3月31日起一連在高雄巨蛋舉辦10場「aMEI ASMR 世界巡迴演唱會」高雄站，今（16）日是演唱會最終場，演唱會結束時間還沒到晚上9點，阿妹從升降台下去後，再度升上來安可，演唱了歌曲〈灰姑娘〉。
記者吳雨婕/高雄報導
阿妹在唱完最後一首歌曲〈三天三夜〉後，向大家鞠躬道謝，並從升降台下去，螢幕上出現了「什麼！還不到9點」、「導演，不要說我沒暗示你們」等字，全場觀眾都喊著「安可」，隨後阿妹再度現身台上，感性表示：「我今天感觸真的很深，這次在高雄挑戰10場，說真的，真的很累，對聲音是個挑戰，由於這幾天身體不適，很多人問我為什麼要這麼喜歡虐待自己，我只是想讓你們知道，我愛唱歌是我一個人的事，如果愛聽我唱歌是這麼多人的事，我把歌唱好就是責任。」
阿妹透露，希望大家都能盡興，可惜今天自己狀況卻不完美，她哽咽道：「我真的要說，我總覺得如果要唱，你們都可以聽到該聽到的，雖然不是很完美......我又想哭了。如果老天爺跟我說，張惠妹你這輩子只能再唱一首歌，那首歌我還是會留給你們。」接著首次安可，並表演了鮮少公開演唱的歌曲〈灰姑娘〉，以及加碼演唱〈真實〉，讓全場歌迷邊陪唱邊因為感動而哭成一團。
最後阿妹把全家人都請上台，高齡86歲的張媽媽也在其中，阿妹三哥拿起麥克風提到：「張媽媽心疼妳，心都揪在一起，妳要挑戰的那首歌難度非常高。謝謝所有全世界最棒的歌迷們，真的，謝謝你們對阿妹的支持。」