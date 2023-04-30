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「人間香奈兒」Jennie背後5個秘密大公開！竟是BLACKPINK小主廚

▲Jennie擁有一臉「貓相」嫵媚、厭世又可愛，還搭配完美比例的好身材，圈粉海內外無數粉絲。（圖／翻攝自IG＠jennierubyjane）
▲Jennie擁有一臉「貓相」嫵媚、厭世又可愛，還搭配完美比例的好身材，圈粉海內外無數粉絲。（圖／翻攝自IG＠jennierubyjane）

記者賴禹妡/台北報導

南韓人氣女團「BLACKPINK」魅力席捲全球，其中成員Jennie不但擁有一臉「貓相」嫵媚、厭世又可愛，還搭配完美比例的好身材，圈粉海內外無數粉絲，具有「人間香奈兒」封號的她，其實背後有不少可愛的小秘密，《NOWnews今日新聞》就整理出5個她的幕後故事，一起來看看對她的了解有多少吧！ 

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▲Jennie身材窈窕。（圖／翻攝自Jennie IG）
▲Jennie具有「人間香奈兒」的封號，背後也有不少可愛的小秘密。（圖／翻攝自IG＠jennierubyjane）
如果不是偶像就要去當熊貓飼養員  

Jennie十分喜歡動物，不只是養了兩隻狗寶貝「Kai」和「Kuma」，也常常捐款給動物機構，且非常喜歡熊貓、狐獴及水豚，還會私下和Rosé狐獴咖啡廳打卡，甚至曾表示，她小時候的夢想就是在動物園上班，若不當藝人的話想當熊貓飼養員。  

▲（圖／翻攝自Jennie IG）
▲Jennie養了兩隻狗寶貝「Kai」和「Kuma」，私下也十分喜歡動物。（圖／翻攝自IG＠jennierubyjane）
長得很高冷但是超有義氣  

Jennie雖然擁有一張厭世高級臉，常常給人一種冰山美人的距離感，但其實私下擁有一顆溫暖的心，過去BLACKPINK時常傳出不和消息，Jennie卻用行動打破謠言，在Lisa受到攻擊時跳出來護航喊「她是一個非常善良的好女生，我們會守護她！」Lisa也曾說過，Jennie知道她從泰國來，初期對一切都不熟悉，因此經常幫助她適應韓國生活，是個非常有義氣且十分照顧隊友的女孩。  

▲BLACKPINK（圖／翻攝自IG＠jennierubyjane）
▲過去BLACKPINK時常傳出不和消息，Jennie卻用行動打破謠言，是非常有義氣的女孩。（圖／翻攝自IG＠jennierubyjane）
在舞台上努力克服恐慌症    

站在舞台上不是一件輕鬆的事，即使成了頂流明星也一樣，Jennie其實患有恐慌症，她不只一次被拍到在舞台上臉色蒼白、難以呼吸，疑似是恐慌症發作，但Jennie依然敬業地完成演出，團員們也知道這個狀況，經常在表演時留意Jennie的狀態，2019年Coachella音樂節的舞台上，Rosé還曾提醒她記得呼吸，Jennie努力的模樣讓粉絲常常心疼不已。  

▲南韓人氣女團BLACKPINK成員「Jennie」。（圖／Jennie IG）
▲Jennie其實患有恐慌症，她不只一次被拍到在舞台上臉色蒼白、難以呼吸，疑似是恐慌症發作。（圖／翻攝自IG＠jennierubyjane）
是BLACKPINK中的小主廚    

如果說Rosé是BLACKPINK的吃貨擔當，那麼Jennie就是裡頭最會煮飯的團員，她曾提到，廚房是她感到最舒服的地方，除了最喜歡吃韓國料理，也很熱愛牛奶冰淇淋，飲料則一定會選擇健康的蔬果飲。  

▲（圖／翻攝自IG＠jennierubyjane）
▲Jennie是BLACKPINK裡頭最會煮飯的團員。（圖／翻攝自IG＠jennierubyjane）
本名就叫做金珍妮  

Jennie的本名就叫做「金珍妮」，她曾透露名字的由來，是因為媽媽很喜歡南韓演員李政宰，當時李政宰在韓劇《沙漏》飾演「在熙」一角，深得Jennie媽媽的喜愛，因此決定若是生兒子就要叫他「在熙」，最後Jennie出生了，就取了發音相近的「金珍妮」。而Jennie當上偶像後，也不忘替媽媽追星，她和墨鏡品牌Gentle Monster合作聯名時，就有送給李政宰一份，兩人在美國參加2021 LACMA Art + Film Gala盛會相遇時也有合影。 

▲（圖／翻攝自Jennie IG）
▲Jennie的本名就叫做「金珍妮」，取名來由竟和李政宰有關。（圖／翻攝自IG＠jennierubyjane）

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