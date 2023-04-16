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專挑ATM下手！德國一年近4百例提款機爆炸案　疑跨境集團犯罪

▲近年來跨境犯罪集團的猖獗，讓德國當局疲於奔命。（示意圖／翻攝pixabay）
▲近年來跨境犯罪集團的猖獗，讓德國當局疲於奔命。（示意圖／翻攝pixabay）

國際中心楊智傑／綜合報導

跨境犯罪集團的猖獗，讓德國當局疲於奔命。根據德國內政部統計，自2019年以來，專門「攻擊」自動取款機（ATM）的襲擊事件增加 40%以上，調查人員表示，其中有兩個因素導致此現象，除了跨境犯罪外，另一個原因就是德國人太愛用現金，境內ATM太多了。

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德國身為歐洲最大的經濟體，境內擁有超過 53,000 台自動提款機，這個高到不成比例的數字反映出德國人比起信用卡，更喜歡使用現金。《路透》報導提到，近年德國出現多起ATM爆炸案，2021年當地發生392起ATM爆炸案，2022年上升到496起，今年才剛過一季就發生47起，超出去年同期的比例。

報導指出，今年三月德國城鎮拉廷根（Ratingen）的桑坦德銀行（Santander Bank）和德意志銀行（Deutsche Bank）同日發生爆炸案，由於該地所處的北萊茵-西伐利亞州與荷蘭邊境距離僅70公里，荷蘭警方認定有將近五百名男性涉嫌重大，並指稱他們同屬跨境犯罪團體，就算有人被逮補也會有新的犯罪者補上。

犯罪集團在2021年盜走了將近2000萬歐元，荷蘭警方提到，荷蘭也曾發生多起類似犯罪案件，只是當局新增防護措施例如將現金用膠水等黏成「現金塊」，令這些專挑ATM下手的犯人無法使用又容易被抓，因此他們估計這些犯罪集團已經開始跨越邊境進入德國。

法蘭克福檢察官本週即指控6名荷蘭公民，並依爆炸、盜竊和財産損失等罪嫌起訴，與此同時，德國還與比利時、法國和歐洲刑警組織的官員合作，打擊自動提款機犯罪浪潮。 

德國內政部長費瑟 （Nancy Faeser） 對此也敦促各家銀行，加強針對ATM的安全措施，不過德國境內銀行普遍表示不願意採取統一的安全措施，而是針對不同風險逐案處理；然而根據德國銀行業的行業協會發言人表示，不同地方的ATM有不同風險，目前並無一款可以囊括解決的方案。

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