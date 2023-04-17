時隔六百日！中國取消口罩要求 北京地鐵載客量回歸1200萬人次
中國已宣布不再強制要求佩戴口罩，今年三月起包含上海地鐵、廣東廣州、四川成都、江蘇南京等城市地鐵都不再對乘客佩戴口罩做出強制性要求，唯獨北京地鐵近日才宣布即便不佩戴口罩也可正常乘坐地鐵出行，且在週五（14日）終於恢復到疫情以前的至1200萬搭乘客流人次。
國際中心楊智傑／綜合報導
時隔636天，北京地鐵本週再度恢復至1200萬人次水平。根據《新京報》指出，北京市各條地鐵線路已全面放開口罩要求，乘客在乘車候車過程中，不必擔心是否有硬性規定配戴口罩的疑慮，是否佩戴全取決於乘客的個人意願。
不過報導指出，部分車站內依然能夠聽到廣播提醒，告知乘客為了自身的健康，建議在乘車過程中佩戴口罩。這是根據中國國家疾控局12日發布的最新指引，其中明確提到乘坐飛機、火車、長途車、輪船、地鐵、公交車等公共交通工具時，僅「建議佩戴口罩」，免除過去強制要求的阻擋規定。
恢復疫情前的不僅只有口罩規定，北京地鐵也宣布在當週，全線路客運量總計達到1201.16萬人次，這是經歷漫長的兩年抗疫力成後首度恢復至1200萬人次，並稱面對持續增長的乘客人次，北京地鐵會以更高標準、更嚴格的要求全力為市民服務。