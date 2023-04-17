拚選舉！泰國總理帕拉育潑水節與民同樂 持水槍全身溼「很開心」
泰國預定在5月14日舉行全國大選，現任總理兼國防部長帕拉育（Prayut Chan-o-cha）陷入苦戰，不少泰國人認為他已擔任總理8年多，希望「換人做做看」，而且帕拉育陸軍上將的背景，讓他令人感到難以親近。為了扭轉形象，這次帕拉育在潑水節特地展現親民作風，來到曼谷考山路與民潑水同歡，上演難得一見的「溼身秀」。
國際中心楊雅婷／綜合報導
泰國總理兼國防部部長、「泰國人團結建國黨」(Ruam Thai Sang Chart，United Thai Nation party）總理候選人帕拉現身曼谷考山路潑水節活動現場，與民眾們一起潑水，不少民眾看到帕拉育突然現身驚訝不已，紛紛上前跟他打招呼。有趣的是，帕拉育還特地買了一把水槍，跟民眾互相潑水，玩得不亦樂乎，全身上下溼透透，現場的外國遊客看到他，大家都拿著水機上前拍照，氣氛非常歡樂。
帕拉育接受記者採訪時表示，已經有很多年沒有到考山路參加潑水節活動，這次久違地再次參加，玩得非常開心。他也不忘推銷自己的政績，強調若非他積極開放國門，讓國際觀光客得以重返泰國，現在也看不到如此熱鬧的畫面。