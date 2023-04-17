Agoda「亞太最具性價比旅遊目的地」 泰國孔敬第一、金門第九
全球旅遊平台Agoda近期公佈「2023年4月亞太地區最具性價比的10個目的地」，其中，位於泰國東北的孔敬榮獲第一名，讓疫後積極促進觀光產業復甦的泰國政府大為振奮，未來將在此地進一步推動文化相關的旅遊活動。
國際中心楊雅婷／綜合報導
孔敬（Khon Kaen）是泰國東北依善（Isan）地區的門戶城市，往北連接寮國，距離曼谷450公里，因為擁有獨具特色的天然景點，如泰國首次發現有恐龍化石出土就是在此，再加上以重口味聞名的東北菜而聞名。此外，孔敬飯店平均每晚僅1030泰銖，超高CP值也是吸引遊客的主因之一。
泰國總理府發言人阿努查表示，根據Agoda近期公佈「2023年4月亞太地區最具性價比的10個目的地」排名如下：
1.泰國孔敬
2.馬來西亞詩巫
3.印尼蘇拉卡爾塔
4.印度普里
5.菲律賓巴科洛德
6.越南寧平
7.日本千葉
8.韓國光州
9.台灣金門
10.澳大利亞布里斯班
泰國總理帕拉育（Prayut Chan-o-cha）對於孔敬的成績相當高興，這也反應出泰國已經成為全球重要的旅遊目的地，而且當地的旅遊業仍有極高的發展潛力，各個地區的在地文化傳統在完整的包裝和推廣下，能為遊客帶來獨特的旅遊體驗，並且提高泰國傳統習俗的知名度，旅遊業和文化推廣相得益彰，是泰國接下來吸引國際觀光客的重要元素。