NBA／字母哥背部受傷退場不再回歸　季後賽G1只打11分鐘

東區第1種子密爾瓦基公鹿今(17)日在主場迎戰第8種子邁阿密熱火，不過球隊主將「字母哥」Giannis Antetokounmpo在開賽沒多久就受傷，本場比賽確定不會回歸。 我是廣告 請繼續往下閱讀 在此役首節剩下1分37秒時Antetokounmpo走向休息室，比賽早些時候，他曾在場上重摔，檢查後確定是下背部挫傷。後續他有回到板凳席，但確定會缺席本場比賽剩餘的時間。在主將缺席的情況下，公鹿陷入苦戰，一直處於落後，在主控Jrue Holiday的帶領下，他們曾打出9:0的攻勢，一度追到只差1分。不過熱火在球星Jimmy Butler半場拿到24分的帶領下，取得13分領先。Antetokounmpo此役總計只上場了11分鐘，4投2中、得到6分3籃板。在少了他之後，公鹿的競爭力明顯下滑，球隊在首戰的情況也十分危急。更多「NBA季後賽開打」相關新聞。NBA／Morant重摔右手腕受傷 嚴重到「無法用手脫襪子」NBA／八村壘砍29分！Morant傷退 湖人首戰128:112勝灰熊NBA／國王用「Box and 1」死守 Curry：我們應對的很棒NBA／勇士首輪G1慘遭國王翻盤 Kerr賽後總結「2大原因」