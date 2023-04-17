美國中西部州議會挺台灣　相繼通過友台決議

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威斯康辛方面，州眾議會1月通過「友台連線」（Taiwan Friendship Caucus）共同主席普路默（Jon Plumer）領銜提案的聯合決議後，3月22日在州參議會過關，全案獲得近30名州參眾議員連署支持。
這份聯合決議重申，州議會致力深化威斯康辛與台灣37年來的姊妹州關係。威州支持台美洽簽雙邊貿易協定（BTA），力挺台灣適當參與攸關人民健康、安全及福祉的國際組織，支持台灣為國際社會做出更多貢獻的志向。
駐芝加哥辦事處長姜森透過新聞稿表示，威斯康辛是台灣重要經貿夥伴，台灣重要企業也在威州設廠，雙方合作極為密切。決議案獲州參眾議會一致通過，顯示美國中西部關鍵州對台美洽簽BTA具有高度興趣。
印第安納方面，繼州參議會後，州眾議會由「友台連線」共同主席勞爾（Ryan Lauer）、安德拉德（Mike Andrade）等逾50名議員共同提出的友台決議案，4月13日獲無異議通過。
決議旨在重申印第安納致力深化與台灣44年來的姊妹州關係，提及印州眾議會支持1979年美國國會通過的台灣關係法，敦促當地企業以正確方式稱呼台灣，支持台美洽簽BTA，力挺台灣有意義參與攸關人民健康、安全及福祉的國際組織。
姜森說，這份決議支持美方企業以正確方式稱呼台灣、避免矮化，不僅是對台灣人民的尊重，也符合美國與台灣交往的一貫立場；台灣關係法與對台六項保證是美方政策重要元素，對維持台海和平穩定具有關鍵影響。（編輯：韋樞）1120417