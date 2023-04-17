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NBA／公鹿117:130不敵熱火！字母哥傷退　Butler轟下35分

▲Jimmy Butler發揮出色，幫助熱火拿下季後賽G1。（圖／美聯社／達志影像）
▲Jimmy Butler發揮出色，幫助熱火拿下季後賽G1。（圖／美聯社／達志影像）

記者黃建霖/綜合報導

東區第1種子密爾瓦基公鹿今(17)日在主場迎戰第8種子邁阿密熱火，球隊主將「字母哥」Giannis Antetokounmpo在開賽沒多久就受傷，球隊終場也以117:130輸給對手，熱火球星Jimmy Butler攻下35分11助攻，為本場表現最佳的球員。

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在此役首節剩下1分37秒時Antetokounmpo走向休息室，比賽早些時候，他曾在場上重摔，檢查後確定是下背部挫傷。後續他有回到板凳席，但確定缺席本場比賽剩餘的時間，此役總計只上場了11分鐘，4投2中、得到6分3籃板。

在主將不在的情況下，公鹿上半場陷入苦戰，一直處於落後，雖在主控Jrue Holiday的帶領下，他們曾打出9:0的攻勢，一度追到只差1分；不過在Butler半場拿到24分的帶領下，熱火兩節打完仍在客場取得13分領先。

下半場比賽，公鹿並沒有繳械投降，Khris Middleton連進2球提振士氣，主場軍第三節打出11:0的反擊，一度追到只差3分。但熱火替補此時挺身而出，C. Martin、Kevin Love等人發揮出色，又擴大到雙位數的優勢，該節打完熱火仍有14分領先。

末節公鹿嘗試進行反撲，但在少了攻防核心Antetokounmpo的情況下，還是有些力有未逮，加上熱火這場進攻狀態確實很好，分差始終沒有顯著縮小。隨著時間流逝，比賽勝負已定。

Butler過去在季後賽已經多次證明自己，今天他也在重要的一戰打出表現，全場27投15中，得到35分，另有11助攻5籃板；中鋒Bam Adebayo得到22分9籃板7助攻；Love投進4三分、得到18分。

公鹿方面，射手Middleton今天20投12中，攻下33分；Holiday得到16分16助攻，替補大前鋒Bobby Portis斬獲21分8籃板，球隊有5人得分上雙。

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