法國訪問團抵台！博多黑主席重申支持：台灣有事等於世界有事
法國國民議會友台小組主席博多黑（Eric BOTHOREL），今（17）日率團訪問台灣，稍早抵達桃園機場後，與立法院副院長蔡其昌共同發表談話，過程中博多黑也強調，此次訪台在很久以前便開始籌備，和馬克宏總統所造成的風波並無關係，另外，法國對台灣政策亦沒有改變，若台灣有事，等於全世界有事。
政治中心/綜合報導
據了解，法國國民議會友台小組主席博多黑率團於今天上午抵達桃園機場，訪團成員還包括國民議會外委會副主席兼友台小組副主席柯拉波（Mireille CLAPOT）、外委會副主席艾畢雍（Michel HERBILLON）及議員樂格佩（Constance LE GRIP）。
外交部指出，博多黑主席一行在台期間將晉見副總統賴清德，拜會立法院長游錫堃、行政院副院長鄭文燦、國安會秘書長顧立雄、外交部長吳釗燮、數位發展部長唐鳳及經濟部政務次長陳正祺等政府首長，接受立法院游院長及外交部政務次長李淳款宴，另與在台的重要法商及法僑社群互動，並參訪我國相關文經建設。
蔡其昌表示，此次率領立委團訪問法國，在當地受到熱情接待，本月法國還會再有一團來台，這都是雙方關係升溫、實質往前推進的最好表現；博多黑則指出，很榮幸在法期間能接待台灣代表團，並強調台法並非只有經貿關係，法國支持現狀，反對封鎖，若台灣有事，等於全世界有事，從上周派遣軍艦航行台海就能明顯透露，法國對台政策沒有改變。