台股早盤多空激戰！電子股賣壓重 國防航太、觀光股紅通通
美國零售銷售數據令人失望，美股週五（14日）全面收黑。台股今日早盤多空激戰，指數在平盤下附近震盪。權值王台積電也多於平盤遊走，早盤一度下跌2元至514元，其他電子股如聯發科則賣壓沈重，跌逾6%。今日盤面焦點有國防、航太概念股，低軌衛星族群也紅通通，觀光概念股則因普發6000元，以及適逢4月旅遊旺季等因素，股價紛紛強漲，而貨櫃三雄表現也不俗。
記者鄭妤安／台北報導
道瓊工業指數14日終場下跌143.22點，或0.42%，收在33886.47點。標準普爾500指數下跌8.58點，或0.21%，收在4137.64點。那斯達克指數下跌42.81點，或0.35%，收在12123.46點。費城半導體指數下跌4.490點，或0.15%，收在3070.453點。
台股今日早盤下跌超過20點，加權指數以15934點開出，早盤最低下跌至15899點。晶圓龍頭代工、權值股台積電下跌2元至514元，跌幅0.34%。晶圓二哥聯電則開出紅盤，早盤漲幅超過0.5%，世界先進下跌1％內，力積電則於平盤附近遊走。
其他重要電子股，聯發科早盤大跌45元至703元，跌幅逾6%，大立光則上漲近3%，南亞科、國巨、日月光走低，華碩、緯創漲約0.3%至2.3%。
今日盤面焦點有國防、航太概念股，其中，和成強登漲停板，長榮航太、豐達科強漲7、8%，精剛、雷虎上漲3至4%。低軌衛星族群也紅通通，昇貿、升達科、萬泰科、金寶、台揚上漲3至8％。
受惠於普發6000元，以及適逢4月旅遊旺季，觀光概念股強漲，雄獅、海灣、五福、六角、鳳凰走高，漲幅2到6%。貨櫃三雄表現不俗，長榮上漲2%以上，陽明、萬海漲逾1%。