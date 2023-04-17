今明天氣又悶又熱！週三「超強春雨」連炸2天 全台都是警戒區
中央氣象局表示，今明兩天（4/17至4/18）台灣各地晴時多雲，僅東部、東南部地區會有一些短暫雨，西半部各地高溫普遍可以超過攝氏30度，整體感受仍是溫暖偏熱，不過到了週三和週四（4/19至4/20），受到鋒面接近和通過影響，全台都將有降雨的情況，也是近幾週雨量最豐沛的時機點，就連中南部都有可能出現較大雨勢，民眾外出請多加留意。
記者張志浩/綜合報導
天氣風險公司分析師林孝儒指出，今明兩天台灣是偏南風環境，各地氣溫悶熱，天氣狀況相對穩定，但背風面的西半部應注意空氣品質不佳的現象，南部則需注意高溫變化，明日由於東南風挾帶一些較暖濕的空氣北上，使花東及南部山區午後有些零星短暫陣雨，但影響程度不大。
林孝儒提醒，特別要注意週三開始，有鋒面逐漸往台灣靠近，導致台灣附近西南風顯著增強，雖然各地氣溫依舊偏高悶熱，背風面東南部甚至可能有焚風發生，但中午過後，西半部將容易有對流發展，帶來局部的短暫陣雨或是雷雨，晚間起至週四將接續鋒面通過影響，雨區擴及至全台灣，各地都會有短暫陣雨或雷雨的發生機會，所伴隨的雨勢也會比較大，這兩天外出務必攜帶雨具。
週五（4/21）鋒面逐漸遠離後，各地降雨現象會顯著減緩，但週五至週六受東北風影響且環境水氣較多，北部及東半部天氣仍較陰沉，有些短暫陣雨，而中南部則為多雲天氣，山區亦有短暫陣雨機會。週日轉偏東風環境，各地天氣相對再好轉些，普遍為多雲有陽光露臉的天氣。林孝儒補充，本週氣溫變動較小，多為悶熱天氣，但降雨方面則有較大的變化，未來請持續留意最新的天氣資訊。