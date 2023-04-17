LINE免費中文化ChatGPT來了！加「MixerBox ChatAI」好友直接開聊

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月前有日本開發商率先將ChatGPT AI聊天機器人整合到在LINE上，但全日文介面不夠友善之外，還需要另外付費，整體來說並沒有特別的誘因讓人願意想付費使用。MixerBox ChatAI 目前使用上沒有次數限制，且不需要收費就能暢快使用。
📍不需另外註冊
LINE是台灣民眾最常使用的社群軟體，加入MixerBox ChatAI為好友之後，不需要另外上特定的瀏覽器或是連結到ChatGPT網站，MixerBox ChatAI LINE版本的使用情境，就像是你在LINE跟某一位好友聊天一樣簡單，手機、電腦版都能使用，便利性非常高。另有FB Messenger 聊天機器人，點擊後就可使用。
📍在地優化更流暢
根據MixerBox表示，MixerBox ChatAI 聊天機器人串接與 ChatGPT 相同的 OpenAI GPT-3.5-turbo 模型，也是目前最先進的大型語言模型之一，可以進行自然語言理解和生成，擁有很強的文本生成和回答問題的能力，經過台灣在地研發團隊進行繁體中文優化。
整體的使用心得，MixerBox ChatAI LINE版本雖然無法像ChatGPT網站可以有主題的分類，方便回頭檢視之前的聊天內容，但整合到LINE裡面，對於操作體驗就大幅增加，手機版、電腦版都能同步使用，資料也能串連銜接，建置GPT-3.5-turbo，且全中文使用介面，沒有語言障礙，同樣支援連續對話，透過系統自動判別上下文回應，AI 回答更符合在地用戶習慣、流暢好用。